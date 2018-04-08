确定另投他党！郑雨周要竞选双溪槟榔州议席

郑雨周宣布将加入新政党上阵竞选双溪槟榔州议席。-摘自郑雨周FB-（乔治市8日讯）前丹绒武雅州议员郑雨周，在周六宣布正式退出行动党后，周日上午宣布即将加入第三势力的新政党，并将在第14届全国大选上阵竞选双溪槟榔州议席。

根据《马来前锋报》报导，郑雨周在周日上午召开记者会，宣布加入第三势力并重新在槟州上阵竞选州议席，他说槟州政府已经出现一党独大的形势，所以想要以新政党来制衡这种现象。

在记者会上，郑雨周呈交退党函、行动党证件以及使用了6年的服务中心钥匙，予行动党斯里丹绒武雅支会主席林清和。

2000年加入行动党并有“环境议员”之称的郑雨周，去年杪已经公布在国会解散后退出行动党，并坦承在2013年已经萌生退党的念头。

“我在四年前已经想离开行动党，因为很多课题提出后都一直没获得解决，当中包括过度开发山坡、跨性别、首长任期只限两届，以及槟城发展计划等。”

这位已经在丹绒武雅选区服务了两届的州议员指出：“加上近期发生太多事，尤其是淹水土崩课题等，这让我看清楚我和行动党的意识形态差异。”

郑雨周是槟州少数“对抗”州政府的议员之一，也因为他在去年杪宣布将退出行动党后，不仅区域拨款的20万令吉在今年1月遭槟州政府撤回，就连其5位选区助理的合约亦突然遭终止而失业。

在第13届大选，双溪槟榔区由行动党候选人林秀琴胜出，目前有消息指有多个政党有意竞选该议席，因此相信会出现多角战。