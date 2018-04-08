没说过用“蓝眼”须先获批准！选委会：仅提醒不能用希盟标志

选举委员会主席丹斯里莫哈末哈欣发文告，澄清使用蓝眼标志竞选需获批准误解。 -Choo Choy May摄-（布城8日讯）选举委员会主席丹斯里莫哈末哈欣澄清，他并没声明称若候选人要使用公正党的“蓝眼”标志竞选，必须先获得选委会批准。

他说，当时只是强调希望联盟的标志不能在第14届全国大选上使用，因为这个标志没有向社团注册局注册，也没获得选委会的批准。

在昨日有媒体报导，指莫哈末哈欣在在选委会总部出席第14届全国大选行动室演练活动后，向媒体表示希盟候选人要用蓝眼标志上阵，必须先获得该会的批准。

“其实我想表达的是，如果候选人打算用公正党标志竞选，那么在全国大选期间就只允许使用蓝眼标志来宣传，而其他政党包括行动党、土团党和诚信党等标志都不能用来做宣传材料。”