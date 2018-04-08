没说过用“蓝眼”须先获批准！选委会：仅提醒不能用希盟标志

他说，当时只是强调希望联盟的标志不能在第14届全国大选上使用，因为这个标志没有向社团注册局注册，也没获得选委会的批准。
在昨日有媒体报导，指莫哈末哈欣在在选委会总部出席第14届全国大选行动室演练活动后，向媒体表示希盟候选人要用蓝眼标志上阵，必须先获得该会的批准。
“其实我想表达的是，如果候选人打算用公正党标志竞选，那么在全国大选期间就只允许使用蓝眼标志来宣传，而其他政党包括行动党、土团党和诚信党等标志都不能用来做宣传材料。”
Sunday April 8, 2018
11:31 AM GMT+8
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他说，当时只是强调希望联盟的标志不能在第14届全国大选上使用，因为这个标志没有向社团注册局注册，也没获得选委会的批准。
在昨日有媒体报导，指莫哈末哈欣在在选委会总部出席第14届全国大选行动室演练活动后，向媒体表示希盟候选人要用蓝眼标志上阵，必须先获得该会的批准。
“其实我想表达的是，如果候选人打算用公正党标志竞选，那么在全国大选期间就只允许使用蓝眼标志来宣传，而其他政党包括行动党、土团党和诚信党等标志都不能用来做宣传材料。”