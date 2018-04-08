里查曼没说过被马华陷害！丘应权：是媒体炒作假新闻

丘应权指，无论里查曼是不是有意上阵敦拉萨镇区，马华还是会保留敦拉萨镇区。 -丘应权面子书-（吉隆坡8日讯）马华敦拉萨镇区会主席拿督丘应权指出，巫统敦拉萨镇区部主席拿督里查曼在涉嫌吸毒风波，并没有说过被马华陷害，那是媒体刻意炒作的假新闻。

“我已认真看过（里查曼）记者会，他否认是遭到马华陷害。”

“这终究是属于他的个人事件，就让警察去作调查就好。”

丘应权接受《M中文网》访问，被询及里查曼摆脱毒品案后，可能会要求上阵原本属于马华的敦拉萨镇国席时，他表示巫统不曾与他讨论过此事。

他也强调，敦拉萨镇是属于马华的选区，而马华至今并没有拱手让人的打算。

他说，目前马华已呈交候选人名单给予国阵主席（纳吉），所以谁会上阵哪一区，决定都在纳吉手上。

“若他要上阵，我们也不知道他会上阵哪个选区，关于谁适不适合上阵，我认为不适宜给意见，这交由国阵最高领导层决定。”

“不过，我想强调的是，马华是不会借、不会让、不会给或交换，马华要保留这议席。”

他解释，在国阵的精神底下，若有成员党领袖欲上阵任何选区，就必须进行协商，如讨论交换选区或借选区的适宜。

他说，若有人有意上阵敦拉萨镇，那就必须先得与他进行协商，但目前无论是在国、州、区会的阶段，都没有谈论相关课题。

里查曼是被指在娱乐场所作乐，但因涉嫌吸毒，而在警方的联合取缔行动中被捕。

他随后强烈否认自己涉毒，并指他是遭到陷害，可能是某人试图要破坏他能上阵来届大选的可能性。

“我不确定是谁这么做，但我相信这举止是为了毁坏我竞选敦拉萨镇议席的资格，以及损害我的名誉。”

最后，警方也证实了里查曼没吸毒，而里查曼表明他将全面投入国阵在敦拉萨镇国席的大选工作。