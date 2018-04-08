阿班迪延任总检察长 直至2021年

阿班迪自2015年7月开始出任总检察长至今。-苏晓枫摄-（布城8日讯）总检察长丹斯里阿班迪证实，其任期已获延长3年，直至2021年。

现年68岁的阿班迪说，他的第二届任期将从首届任期于7月27日届满后，立即生效。

《新海峡时报》今天通过WhatsApp向阿班迪查证时，当事人回答称：“是的，这已经确定了。抱歉迟了回覆，我在等待书面确认。感谢上苍。”

据马新社报导，对于获得政府延任，阿班迪矢言将捍卫国家主权，并且与各相关单位共同为国家和平与和谐伸张公义。

2015年7月27日，阿班迪接替丹斯里阿都干尼，出任总检察长一职。阿都干尼当时基于健康理由没有延长任期。

出生于吉兰丹州哥打峇鲁的阿班迪，于1972年考获伦敦大学法学士学位，1973年加入伦敦内殿律师公会。

归国后，他曾出任瓜拉登嘉楼推事庭的推事，于1979至1982年出任贸工部法律顾问，并于1982年离开政府单位，自行创办律师楼担任执业律师。

他也曾先后出任马来亚高庭法官、吉隆坡高庭法官、上诉庭法官，以及联邦法院法官。

阿班迪出任总检察长后，第一次在法庭亮相是在2016年6月30日，在槟城首长林冠英和商人彭丽君被控涉嫌以低于市价进行房屋交易贪污案，他亲自主导检控团。

阿班迪也在联邦法院于2017年2月22日审理法庭针对斯里慕达区州议员苏海米挑战1948年煽动法令第3（3）条文违宪案的判决，主导政府的上诉团。