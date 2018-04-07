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不满弃用“火箭”而退党！元老领袖：行动党龟缩在敦马沙笼里

综合报导

Saturday April 7, 2018
11:09 AM GMT+8

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陈英达（右）宣布退出行动党，并指该党已今非昔比了。-图取自视频-陈英达（右）宣布退出行动党，并指该党已今非昔比了。-图取自视频-（北海7日讯）有着40年党龄的民主行动党元老陈英达宣布退出行动党，以对该党种种反常行为表达不满。

据《光华日报》报导，今年72岁的陈英达昨日在记者会上语带哽咽地询问，“火箭”标志是行动党的灵魂，为何党能决定不使用该党徽。

除了对在第14届全国大选无法看见火箭党徽升起一事感不满，这名元老甚至反讽火箭，不只藏在希望联盟总裁敦马哈迪的沙笼里，也塞在其肛门里。

他说，行动党常嘲笑马华和民政党没胆量，害怕巫统及马来人，但行动党实际也一样，甚至变本加厉。

他也说，决定退党并非易事，因毕竟已加入政党长达40年，但如果不当机立断做决定，把这事带入棺材，他反而会更伤心，且也对不起其他的老党员。

“若对领导害怕，而不提出意见或批评，那就是失责，是对不起老同志以及选民。”

陈英达在发表声明后，就剪开其党员卡，以示他要切除与行动党的联系；而他的太太傅丽枝（70岁）也将随他退出行动党。

他认为，如今的行动党有名无实，已乖离了党的斗争路线和理念，且也把过去的原则抛弃得一干二净。

转投槟城前进党

他说，行动党大肆替伊斯兰党护航、漂白时，都是误导和欺骗华人。

他也认为，行动党的行事和手法也与过去不同，如今他们会用假新闻或假讯息来掩盖真相、抹黑、诬赖、煽动和误导，现在的行动党实际更害怕人民接触真相。

陈英达也宣布加入槟城前进党，并指该党有着行动党已失去的特质，如亲力亲为、服务人民、有原则、有理念、有道德及有行动。

“我希望尽一分力栽培他们，让他们少走一些冤枉路，可以更快成长，成为独当一面的未来领袖。”

另外，槟城前进党主席拿督黄家业相信，未来会有更多行动党党员醒觉，而对于陈英达的加入、分享及传授经验，他感到光荣及骄傲。

陈英达在退党前是现任彭嘉兰哥打支部副主席，他也曾当过支部筹委秘书、州委、州组织秘书、国会选区主席等。

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