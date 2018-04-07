“为脱罪诬蔑马华陷害他” 雪马青促里查曼道歉

里查曼本月4日公开表示自己是遭人陷害，试图破坏他能上阵大选的可能性。-Razak Ghazali摄-（吉隆坡7日讯）巫统敦拉萨镇区部主席拿督里查曼因涉毒被捕后，曾公开怀疑是马华人士设局陷害，以阻挠他在第14届大选参选。雪州马青今天反击，批评里查曼信口雌黄，陷马华于不义。

雪州马青宣传局秘书黄毅斌今早发表文告，敦促里查曼向马华道歉，并向各界澄清，以还马华一个清白。

“不要为了否定自己有罪，而诬赖抹黑马华”。

黄毅斌也是马华梳邦区会宣传局主任。他劝请里查曼协助警方查明真相后，才向外界发表言论。

他表示，即使里查曼因涉嫌吸毒被捕，并因此失去在大选上阵敦拉萨镇国席的机会，那也不表示马华就有机会在当地上阵。

“就算里查曼未能上阵第14届大选也不一定轮到马华上阵，所以里查曼凭什么说是马华陷害他呢？”

黄毅斌表示，里查曼的言论破坏了国阵精神和两党之间的和气，十分不智。

警方本月2日凌晨在取缔吉隆坡燕美路一家卡拉OK时，逮捕了10人，包括里查曼，尿检结果显示他对毒品呈阳性反应。

不过，里查曼事后强烈否认自己涉毒，事发时他们只喝咖啡和汽水，不知为何尿液检验结果会呈阳性。

他并再三强调自己是掉入了政敌设下的陷阱，以破坏他在大选上阵敦拉萨镇国席的机会。

不过 ，他拒绝回答陷害者是马华或在野党；而当记者询问是否排除马华时，他则表示不排除此事是马华人士所为。