Kuala Lumpur 33°C, Mostly Cloudy

大马

“为脱罪诬蔑马华陷害他” 雪马青促里查曼道歉

综合报导

Saturday April 7, 2018
12:17 PM GMT+8

精采新闻

The Edit: Schwarzenegger returns home after heart surgeryThe Edit: Schwarzenegger returns home after heart surgery

The Edit: Unique 2008 Ferrari Art Car up for auctionThe Edit: Unique 2008 Ferrari Art Car up for auction

Analysts: Bursa Malaysia expected to trade lower next weekAnalysts: Bursa Malaysia expected to trade lower next week

PPBM youth leader targets Muar to take Johor, then PutrajayaPPBM youth leader targets Muar to take Johor, then Putrajaya

广告

更多新闻

Tools

里查曼本月4日公开表示自己是遭人陷害，试图破坏他能上阵大选的可能性。-Razak Ghazali摄-里查曼本月4日公开表示自己是遭人陷害，试图破坏他能上阵大选的可能性。-Razak Ghazali摄-（吉隆坡7日讯）巫统敦拉萨镇区部主席拿督里查曼因涉毒被捕后，曾公开怀疑是马华人士设局陷害，以阻挠他在第14届大选参选。雪州马青今天反击，批评里查曼信口雌黄，陷马华于不义。

雪州马青宣传局秘书黄毅斌今早发表文告，敦促里查曼向马华道歉，并向各界澄清，以还马华一个清白。

“不要为了否定自己有罪，而诬赖抹黑马华”。

黄毅斌也是马华梳邦区会宣传局主任。他劝请里查曼协助警方查明真相后，才向外界发表言论。

他表示，即使里查曼因涉嫌吸毒被捕，并因此失去在大选上阵敦拉萨镇国席的机会，那也不表示马华就有机会在当地上阵。

“就算里查曼未能上阵第14届大选也不一定轮到马华上阵，所以里查曼凭什么说是马华陷害他呢？”

黄毅斌表示，里查曼的言论破坏了国阵精神和两党之间的和气，十分不智。

警方本月2日凌晨在取缔吉隆坡燕美路一家卡拉OK时，逮捕了10人，包括里查曼，尿检结果显示他对毒品呈阳性反应。

不过，里查曼事后强烈否认自己涉毒，事发时他们只喝咖啡和汽水，不知为何尿液检验结果会呈阳性。

他并再三强调自己是掉入了政敌设下的陷阱，以破坏他在大选上阵敦拉萨镇国席的机会。

不过 ，他拒绝回答陷害者是马华或在野党；而当记者询问是否排除马华时，他则表示不排除此事是马华人士所为。

Advertisement

人气热榜

广告

热门视频

相关报导

广告

MMO Instagram