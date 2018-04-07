自认地位财力不及对手！赛沙迪要以发展牌赢麻坡国席

要推翻国阵，赛沙迪认为是一项艰巨任务。-Firdaus Latif摄-（吉隆坡7日讯）希望联盟青年团长赛沙迪认为，若他在第14届大选成功赢下麻坡国席，他能将麻坡打造为柔佛“北方明珠。”

“我看到麻坡很多潜能……你可以问问任何柔佛人，麻坡本身很独特，它将会是继新山后，另一个发展枢纽。”

赛沙迪接受《Malay Mail》专访时说，麻坡是全柔佛，最“干净”的地方，不过尚未开发旅游和娱乐业。

“那里有很多契机，例如我们要更努力去宣传我们的观光船，确保麻坡有更多能吸引游客的项目，因为当地有美食。”

他还将麻坡比喻为柔佛的“北锚”，因为麻坡是混合区，65%是马来人、华人（35%）、印裔（约3%）、原住民（2%）。

赛沙迪（25岁）在埔莱长大，不过，他自称扎根麻坡，并有信心能从国阵手中夺走该选区。

“在那里竞选会不容易，不过若我们能征服麻坡，换言之，我们已成功进军柔佛，进而收服努沙再也（Nusajaya），接着就是入主布城。”

赛沙迪说，他会设法管制外劳涌入有“家具城”之称的麻坡，原因是外劳影响了大马青年的就业机会。

雄心勃勃的赛沙迪还说，若他与希盟赢得第14届大选，他或在政府内任重要职位，进而带动投资和发展项目，促成麻坡经济多样。

“我们要确保有足够的游子，以创造更多中小型企业，能支付年轻人每月至少2000令吉薪金。

“这会让他们选择留在麻坡，并打造我所谓的‘北方明珠’。”

他还说，麻坡在过去几年都被忽略了，导致发展不蓬勃。

除了立志发展旅游业，好让麻坡更热闹，赛沙迪还说，他会与土团党主席敦马哈迪、土团党总裁丹斯里慕尤丁一起改善国会选区的基建和设备，原因是基建和设备还停留在1980年代。

“这关乎‘你可有人推动你完成麻坡转型吗？，身为年轻人，我对此事非常感兴趣，我修读公共政策，我相信当我们组成政府，我们承诺麻坡不再被忽略。”

这名政治新手坦言，尽管麻坡原任国会议员拿督斯里拉查里在2013年大选，仅以1646张多数票取胜，但要赢取麻坡，赛沙迪认为是一项艰巨任务。

“别忘记，尽管他自2004年就成为该选区国会议员，之前也不是副部长，但他现在是。如今，他每年获得副部长拨款，这还不包括不同企业和朋党赞助，资金很容易就达到数百万令吉。”

“而我呢？我的储蓄和朋友捐献只是20至50令吉，若我能达到20万令吉，这是一个奇迹。”

拉查里是在2004年大选时，首次攻下麻坡国席，他在2013年大选以2万零867张票，打败公正党候选人诺希兹万（Nor Hizwan Ahmad），后者只获1万9221张票。

“我不会视任何东西为理所当然，当我要创造全新政治品牌，我们必须尊重对手，我尊敬他。”