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仍未开会决定投票日！选委会：各州议会解散通知书未齐

综合报导

Saturday April 7, 2018
01:03 PM GMT+8

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莫哈末哈欣指选委会还未开会决定投票日等大选相关事项。-Saw Siow Feng摄-莫哈末哈欣指选委会还未开会决定投票日等大选相关事项。-Saw Siow Feng摄-（布城7日讯）选举委员会今日召开特别记者会，惟与大选提名日及投票日无关。

选委会主席丹斯里莫哈末哈欣指出，选委会会在收到国会以及各州（除砂拉越）议会解散的官方通知书后，才会择定选举的日期。

他透露，到目前为止，选委会已收到玻璃市、森美兰、柔佛以及马六甲州议会的解散通知，同时也接获来自下议院议长丹斯里班迪卡的国会解散通知书，并在今日生效。

莫哈末哈欣昨日已经声明，选委会必须在收到国会以及所有州属的议会解散通知后，才开会讨论大选的提名、竞选期、提早投票以及投票日期。

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