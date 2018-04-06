守土升旗山国席 再里尔坦承不容易

再里尔周四与未婚妻、行动党社青团全国理事戴安娜，一起参加由TV9举办的访谈节目。-Shafwan Zaidon摄-（八打灵再也6日讯）行动党升旗山国会议员再里尔坦承，在即将来临的第14届大选中，要为行动党在原地守土并不容易。

他周四对《ProjekMMO》说，过去几次大选，升旗山国席是国阵的堡垒区。

再里尔在2013年的第13届大选中，代替南征柔佛的刘镇东出战升旗山国席，并以3万2778张多数票，击败民政党候选人郑两明，为行动党守土成功。

他说：“虽然上届大选（我）赢了，但也不能说是安全的，因为在2008年以前，这是民政党的议席。”

“民政党前总秘书拿督斯里谢宽泰，曾任3届的升旗山区国会议员。”

他也表示，在1999年的大选中，时任行动党秘书长林吉祥在升旗山国会选区，败给了谢宽泰。

“我们看到升旗山曾是国阵的堡垒区。根据历史经验，槟州的选民，任何时候他们都可以改变态度。”

“1969年，他们投给民政党，拒绝了国阵。2008年，他们让行动党大胜，否决了民政党。而这些，可以在一瞬间发生。”

他表示，虽然最新的选区重划报告整体而言对槟城的影响不大，但不能保证行动党一定能在槟州赢得第三个任期。

他也说，升旗山国席下的州席，也并非行动党的传统议席。

其中，槟州前首席部长丹斯里许子根曾是丹绒武雅区州议员，而槟州前行政议员拿督丁福南曾是浮罗池滑区州议员，他们都来自民政党。此外，马华也曾经赢得阿逸布爹州席。

“在政治里，我们必须拼尽全力，不能掉以轻心。”