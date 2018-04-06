无理由给577公顷土地永久地契！邓章耀：槟政府连填海地都不放过

槟州民政党主席邓章耀指出行动党槟州政府已将577公顷土地转为永久地契。-Sayuti Zainudin摄-（乔治市6日讯）槟城国阵主席邓章耀周五召开记者会，指称行动党槟州政府在在没有合理理由的情况下，将577公顷土地转换成永久地契！

同样也是槟城民政党主席的邓章耀指出，槟城州的土地尤其是槟岛已经遭大量转换地契形式，这会导致槟州未来的年轻居民没有机会再使用这些土地。

他表示希盟州政府自2008年执政以来不断地将土地转换成永久地契，当中还包括填海区。

“槟城州政府将超过国阵执政时的十倍土地，都转换成永久地契形式。”

邓章耀在槟城民政党总部召开记者会时如是表示。

“当州政府宣布新关仔角斯里丹绒槟榔第二期（STP2）的填海工程时，我们都被吓到，因为那是填海区，而且还预设为永久地契。”

邓章耀指出槟城前朝国阵政府仅授予工业区30至60年的有期地契，而居民则是99年有期地契。他也表明只有在特殊情况下，才可以将有期地契转换成永久地契。

根据邓章耀给出的资料，国阵在执掌槟州期间仅将20公顷的自然土地以及45公顷的土地复垦区转换成永久地契而已。

他认为这种转换永久地契的现象将导致州内的土地价格一涨再涨，这会造成本地居民连可负担房屋都买不起的恶性循环现象。

邓章耀表示如果槟州选民不想要出现这种转换永久地契泛滥的现象，那就在即将来临的大选不要投给希盟。

首相拿督斯里纳吉已经在周五提前宣布，将于本周六（4月7日）解散国会，并准备迎接第14届全国大选的到来。