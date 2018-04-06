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柔苏丹已御准！柔佛州议会明日与国会同步解散

综合报导

Friday April 6, 2018
06:03 PM GMT+8

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柔佛州务大臣拿督斯里莫哈末卡立（中）呈递解散柔佛州议会的同意书给端姑伊布拉欣签署。-摘自柔佛州苏丹端姑依布拉欣官方FB-柔佛州务大臣拿督斯里莫哈末卡立（中）呈递解散柔佛州议会的同意书给端姑伊布拉欣签署。-摘自柔佛州苏丹端姑依布拉欣官方FB-（新山6日讯）柔佛州苏丹端姑依布拉欣周五在其官方脸书发布贴文，指陛下已御准柔州议会在本周六（4月7日）解散，这也意味着该州将会与国会同步解散。

柔苏丹通过贴文透露，柔州务大臣拿督斯里卡立诺丁于周五下午4时15分，来到新山巴西柏兰宜王宫觐见陛下。

卡立诺丁在州秘书拿督阿兹米罗哈尼的陪同下，呈递解散柔佛州议会的同意书予陛下签名。

柔佛苏丹在帖文中宣布，解散州议会将于4月7日生效，以举行柔佛州选举。

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