柔苏丹已御准！柔佛州议会明日与国会同步解散

（新山6日讯）柔佛州苏丹端姑依布拉欣周五在其官方脸书发布贴文，指陛下已御准柔州议会在本周六（4月7日）解散，这也意味着该州将会与国会同步解散。
柔苏丹通过贴文透露，柔州务大臣拿督斯里卡立诺丁于周五下午4时15分，来到新山巴西柏兰宜王宫觐见陛下。
卡立诺丁在州秘书拿督阿兹米罗哈尼的陪同下，呈递解散柔佛州议会的同意书予陛下签名。
柔佛苏丹在帖文中宣布，解散州议会将于4月7日生效，以举行柔佛州选举。
Friday April 6, 2018
06:03 PM GMT+8
The Edit: Schwarzenegger returns home after heart surgery
The Edit: Unique 2008 Ferrari Art Car up for auction
Analysts: Bursa Malaysia expected to trade lower next week
PPBM youth leader targets Muar to take Johor, then Putrajaya
（新山6日讯）柔佛州苏丹端姑依布拉欣周五在其官方脸书发布贴文，指陛下已御准柔州议会在本周六（4月7日）解散，这也意味着该州将会与国会同步解散。
柔苏丹通过贴文透露，柔州务大臣拿督斯里卡立诺丁于周五下午4时15分，来到新山巴西柏兰宜王宫觐见陛下。
卡立诺丁在州秘书拿督阿兹米罗哈尼的陪同下，呈递解散柔佛州议会的同意书予陛下签名。
柔佛苏丹在帖文中宣布，解散州议会将于4月7日生效，以举行柔佛州选举。