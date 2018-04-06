寻求解散州议会！阿兹敏将觐见雪苏丹

阿兹敏阿里（右2）说，他将觐见雪州苏丹沙拉弗丁殿下（中），以寻求解散州议会，再进行第14届州选举。-档案照-（八打灵再也6日讯）雪州大臣拿督斯里阿兹敏阿里说，他将觐见雪州苏丹沙拉弗丁殿下，以寻求解散州议会，再进行第14届州选举。

阿兹敏阿里今日发表文告时说，他已知道首相拿督斯里纳吉提前宣布，在本月7日解散国会。

对此，他说，配合1959年《雪州宪法》第55条文，他将觐见殿下，以寻求解散州议会，而这项条文也能与1959年《雪州宪法》第70条文同读。

他说，他将按照殿下规定的时间觐见。

雪州是朝野政党的兵家必争之地，在上一届大选的竞争非常激烈，然而最后依然是民联成功保住政权。