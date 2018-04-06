寻求解散州议会！阿兹敏将觐见雪苏丹

（八打灵再也6日讯）雪州大臣拿督斯里阿兹敏阿里说，他将觐见雪州苏丹沙拉弗丁殿下，以寻求解散州议会，再进行第14届州选举。
阿兹敏阿里今日发表文告时说，他已知道首相拿督斯里纳吉提前宣布，在本月7日解散国会。
对此，他说，配合1959年《雪州宪法》第55条文，他将觐见殿下，以寻求解散州议会，而这项条文也能与1959年《雪州宪法》第70条文同读。
他说，他将按照殿下规定的时间觐见。
雪州是朝野政党的兵家必争之地，在上一届大选的竞争非常激烈，然而最后依然是民联成功保住政权。
Friday April 6, 2018
01:09 PM GMT+8
Parliament dissolved: What it means and what’s next
24-year jail sentence for former S. Korean president Park Geun-hye
The Edit: Bollywood star Salman Khan to spend another night in jail
The Edit: Here’s how walking to work can hep boost your health
（八打灵再也6日讯）雪州大臣拿督斯里阿兹敏阿里说，他将觐见雪州苏丹沙拉弗丁殿下，以寻求解散州议会，再进行第14届州选举。
阿兹敏阿里今日发表文告时说，他已知道首相拿督斯里纳吉提前宣布，在本月7日解散国会。
对此，他说，配合1959年《雪州宪法》第55条文，他将觐见殿下，以寻求解散州议会，而这项条文也能与1959年《雪州宪法》第70条文同读。
他说，他将按照殿下规定的时间觐见。
雪州是朝野政党的兵家必争之地，在上一届大选的竞争非常激烈，然而最后依然是民联成功保住政权。