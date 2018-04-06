不可小觑敦马影响力！学者：拉走5%马来票就改朝换代

林德宜认为，尽管土团党遭社团注册局“暂时解散”，但这不会影响选民对希望联盟的支持。-Sayuti Zainudin摄-（乔治市6日讯）马来西亚政策倡议研究中心主任林德宜博士认为，尽管土团党遭社团注册局“暂时解散”，但这不会影响选民对希望联盟的支持。

他说，社团注册局的决定立即禁止土团党竞选，和委派候选人上阵第14届大选。

“我认为希盟总裁敦马哈迪本人，就是一个在马来选区中最具影响的人，以争取马来票。”

林德宜昨晚推介《挑战大马现况》书籍后，接受媒体访问时说，若马哈迪能在马来边缘选区吸引5%选票，他就能在半岛爆冷胜利。

昨天，社团注册局总监苏拉亚迪（Surayati Ibrahim）召开记者会指出，该局是依据1966年社团注册法令14（5）条文，勒令土团党“暂时解散”，立即生效。

该条文阐明，倘若一个组织未在规定的时间内，向注册官提呈相关文件，注册官有权发出暂时命令（perintah sementara），以解散这个组织。

对此，社运分子阿当阿里（Adam Adli）认为，社团注册局的举动显然是国阵的政治策略，以阻止土团党参加第14届大选。

“在另一方面，这使公正党终于有机会大放异彩，因为土团党和希盟其他政党将使用公正党旗帜上阵大选。”

他说，公正党被马来社群认定为开明派政党，如今土团党会使用“蓝眼”标志，这有助于向马来人介绍公正党。

他说，换言之，公正党的旗帜会出现在从不曾出现的地方。

“土团党领袖会在公正党旗帜下竞选，这也有助于改变外界对公正党的印象。”