国会解散后：你应该知道的事

投票中心通常是学校，会在投票日当天，从早上8时至下午5时，开放给选民投票。-Choo Choy May摄-（吉隆坡6日讯）首相拿督斯里纳吉已提前宣布，本月7日解散第13届国会，而国会解散，又意味着什么？

谁是现阶段的负责人？

从现在起，至选举进行、结束和大选成绩出炉，纳吉和其内阁成员是大马的看守政府。

此情况会持续多久？

第14届大选必须在60天内举行。那会耗时2个月吗？其实不然。

大马选举耗时数天或数周，而不是几个月。

例如，在1959年，竞选期为35天，在2004年，竞选期创大马最短纪录，只有8天。

对上一届大选，第12届国会是在2013年4月3日解散，同年5月5日就是第13届大选的投票日。

由谁决定选举期？

国家元首会在首相的建议下，委任7名选举委员会成员，让选委会开会和决定合适的提名日和投票日。

选委会还会向每一个选区的选举官（RO）发出通知令，告知他们在提名日和投票日的任务。

提名日

选委会将择定提名日，但是根据以往的记录，提名日定在国会解散后的2至3周。

任何有兴趣成为议员的人，必须在提名日当天的早上9时至10时，呈上提名表格，若错过这1小时，他们就不准竞选。

每个选区的选举官会检查候选人的背景，胥视他们是否符合资格，候选人必须是大马公民、心智健全及没有破产。

在提名日当天，就会宣布符合参选资格的候选人，之后就开始竞选期。

提名日前是什么情景？

会有很多闭门会议，但没太特别。

政党会召开很多会议，商讨他们竞选策略和执行计划，有些政党会在提名日前，宣布候选人。

这段期间是办小规模竞选活动的时机，如在特定地区主办演讲和集会，政党会藉此机会，向公众宣布它们在国会和州阶段的目标。

竞选日之后

竞选期会很激烈，候选人不但会在晚上办讲座会，还会走访选区市集、商店、甚至逐户登门造访。

候选人必须遵守竞选规矩，在1954年选举法令第19条文下，候选人不可使用不恰当材料、举行非法论坛来宣传，而且国席的竞选开销不可超过20万令吉，州席则不可超过10万令吉。

尽管如此，法律没阐明政党的开销顶限。

竞选期会在投票日前一天，即午夜11时59分结束。

投票日

第14届大选的投票日可谓是大马历史上，最重要的日子之一。

选民可投选国会议席和州议席候选人。

选委会会在来临的24小时至一周内，决定投票日。

投票中心通常是学校，会在投票日当天，从早上8时至下午5时，开放给选民投票。