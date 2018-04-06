擅自决定候选人违党章 人民党被自家人举报

报导指人民党准备在槟城攻打13个国席以及30个州席。-图取自人民党面子书-（乔治市6日讯）马来西亚人民党（Parti Rakyat Malaysia）近期在全国招兵买马，准备在第14届大选攻打多个国州议席。但该党一群资深党员却向社团注册局投诉，指此举已违反党章。

人民党前槟州主席加里奈儿（Gary Nair）昨天与5名党员一起召开记者会。他说，听闻人民党准备在来届大选派出候选人竞选多个国州议席，他对此表示震惊，因为此事从未与党员商讨，他们对该党参选决定毫不知情。

他指责人民党违反党章，并做出违背党员意愿的决策。

“全国中委会在未有足够支持和法定人数下，做出参选决定。”

“跟我们一样的其他党员完全被蒙在鼓里。”

“我已经要求社团注册局调查，为何人民党至今仍未举行全国大会举行党选，以选出新的中央委员会。”

“根据我们的党章，这（党选）必须每三年举行一次。”据悉，最后一次改选是在2014年。

“不过，根据党的秘书长辜瑞荣表示，社团注册局已经批准该党将全国大会展延。”

加里奈儿也透露，他已向社团注册局反映，指大部分党员都不赞成要展延全国大会。

“基于现任中委会的任期已经届满，因此中委会无权作出任何决定，包括计划在第14届大选派候选人上阵。”

“我要求社团注册局彻底调查人民党。他们（社团注册局）对敦马哈迪的土著团结党那么严厉，他们也应该严厉对待人民党。”

“我会挑战社团注册局审查人民党。让党向他们提供全部资料。社团注册局应该公平对待每个人。”

加里奈儿还批评该党领导，轻易出借党旗给政治失意份子上阵，有辱党先辈的斗争和牺牲。

他质疑那些准备在人民党旗帜上阵的候选人，是不是人民党党员，以及中委会是否有按照入党程序，批准这些人的入党申请。

他表示，目前看来任何一个人都可轻易上阵大选。

“我们了解这个党的财力。上回（2004年）在槟城只竞选浮罗山背一个议席都很吃力，如今他们几乎要竞选槟城的所有议席。到底是谁在背后资助他们？他们很可能连按柜金都拿不回。”

“他们所谓的候选人，多数是政治上的失意份子。为何要来搞砸人民党的招牌呢？他们只会令这个老牌政党和其先驱蒙羞。昔日，这个党有无数前辈曾为了政治理想沦为政治犯，如今他们的做法只会破坏和玷污这个政党。”

他也质疑，本届大选加入三角战只会令国阵获利。

加里奈儿表示，在槟城立足已久、俗称“牛头党”的人民党规模虽小，惟始终是个有意识形态和原则的政党，并一直跟国阵为敌。

早前，有报导指人民党准备在槟城攻打13个国席以及30个州席。