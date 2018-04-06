组政府不看总得票数！纳吉：胜议席多者为王

人民通过电视直播，收看纳吉宣布解散国会的情况。-Yusof Mat Isa摄-（吉隆坡6日讯）首相拿督斯里纳吉强调，我国的选举制度是“领先者当选”的原则，并不是看总票数（popular vote）多者执政。

他指出，这项选举制度是我国独立以来就开始沿用，那就是议席为多的那一方，就可以组政府，而不是赢最多普选票的人。

纳吉今日召开特别宣布记者会，宣布国会解散的日期时说，他在2013年5月6日再次宣誓担任国阵政府的首相，而政府在过去5年也致力于发展国家。

他说，政府已经落实各项政策以及发展计划来推动国家的全面发展，包括一个大马概念、国家转型计划、政府转型计划、2050年国家转型计划、经济转型计划等，成功达致很多的杰出目标。

“我们面对很多的挑战，令我们更加成熟。”

纳吉说，国阵在过去60年努力维护国家安宁、和谐与稳定，提高人民生活水准，确保人民有工作机会及收入提升。

他说，大马人必须朝向更光明的未来，而不是走回以前的黑暗过去。

“我们已经走在国家转型的路上，我们不能在此停下。世界在改变，我们不会走回头，回到去以前的黑暗过去。”

他说，在第14届大选，国阵若再次获得人民的委托，他承诺会将国家发展得更好。

“我们希望选民能再次给我们委托及机会，给我们大多数的支持，以组成一个强稳的政府。”

在上届大选，民联获得过半全国总票数，不过国阵依然以多数议席执政。