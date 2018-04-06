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充分准备迎战大选！马袖强：民政这次成绩会更好

马新社

Friday April 6, 2018
06:56 PM GMT+8

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马袖强表示，民政党已做好充分准备，与国阵盟友共同面对大选。-K.E.Ooi摄-马袖强表示，民政党已做好充分准备，与国阵盟友共同面对大选。-K.E.Ooi摄-（吉隆坡6日讯）民政党主席拿督斯里马袖强对该党在第14届全国大选可获更好的成绩，感到乐观。

他今日发表文告说，在明日国会解散之际，民政党也已做好充分准备，以与国阵盟友共同面对大选。

“我们的协调员在各自选区都表现出色，我们也收到当地社区的积极反应，我们对民政党在第14届全国大选可获更好的成绩，感到乐观。”

他指出，国阵已被证明是一个值得信任，以作为政府的可行选择。

他说，相较于5年前，我国已有积极进步，生活也变得更加美好。

他希望国民将继续委托国阵和民政党，以确保国家的持续稳定和成长。

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