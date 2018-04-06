火箭吵1MDB课题包藏祸心！哈迪：他们想推翻纳吉后勾结巫统

哈迪说，他与纳吉的拥抱，是纳吉主动来抱他的。-Yusof Mat Isa摄-（吉隆坡6日讯）伊党主席拿督斯里哈迪阿旺指出，伊党之所以不跟希盟一起质问一马公司（1MDB）丑闻，是因为该党察觉到行动党与前首相敦马哈迪此举包藏祸心，那就是推翻首相拿督斯里纳吉，然后跟巫统勾结。

他指出，巫统国阵的舞弊不只是1MDB，还有柏华嘉钢铁厂、公积金局、巴生港口自贸区丑闻等，然而希盟只是挑选1MDB课题来炒作。

“要查就查全部课题，为何只选1MDB？他们（行动党与马哈迪）的目的只是要推翻纳吉，不是巫统。”

“因为他们只用1MDB课题可以拉纳吉下台，然后行动党与马哈迪就可以再次跟巫统勾结，这才是真相。”

哈迪在朱盖（Cukai）州议席选区与当地华裔选民会面时，被民众询问为何伊党不追问1MDB课题时说，伊党不能跟随希盟那种选择性攻击纳吉的手段。

他也说，无论是国阵还是希盟，他们的领袖都有被反贪会调查，只有伊党没有。

“我们伊党是很干净的，零贪污，人民都知道，伊党没有舞弊行为，所以人民必须相信伊党，我们也要华社在这次的大选再次投伊党。”

哈迪也被询及伊党将加入国阵以及收取巫统9000万令吉的传言，不过哈迪皆否认。

他说，伊党在1974年曾加入国阵，但是巫统却处处约束伊党，要伊党跟随巫统的指示行事，所以伊党才会退出国阵。

他说，伊党在来届大选将会竞选130席，与巫统对决，所以伊党不可能与巫统勾结，巫统也不会给9000万令吉给伊党。

他还说，9000万令吉根本不够，因为要打到国阵巫统，至少要9亿令吉。

针对在2016年，哈迪与纳吉出席“与罗兴亚同在穆斯林团结集会”时，两人拥抱一事，哈迪表示那是纳吉主动来拥抱他。

他说，他当时不可能推开纳吉，那不是穆斯林应有的行为，而且为了拉拢巫统的支持者，伊党必须展现善意的行为。

哈迪也向华社保证，伊斯兰法律包括断肢法是不可能施加在非穆斯林身上，这也是可兰经所阐明的。