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暂时解散令无阻上阵！马哈迪：土团党仍会攻打52席

综合报导

Friday April 6, 2018
03:32 PM GMT+8

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马哈迪强调，土团党还是会继续上阵52个国席。-Firdaus Latif摄-马哈迪强调，土团党还是会继续上阵52个国席。-Firdaus Latif摄-（吉隆坡6日讯）虽然社团注册局勒令土著团结党“暂时解散”，但该党依然会在第14届大选中，上阵52个国会议席。

土团党主席敦马哈迪今天在记者会上表示，这些议席已经分配给土团党上阵，因此希望联盟候选人无论如何都会在统一标志下竞选。

根据希盟早前的西马国席分配，土团党获得52个国席，将主攻巫统地盘；人民公正党则获得51席、民主行动党35席，以及国家诚信党27席。

马哈迪表示：“如果他们（社团注册局）说我们是非法的，那么我们就不能说我们是来自土团党，但是这52个议席还是属于我们的。不过不能称之为土团党议席，因为是属于一群来自前土团党的人。”

“他们都可以用个人身份上阵——当然是由我们挑选的——他们可以用我们决定好的标志。”

希盟预料会在明天（周六）晚上揭晓统一竞选标志。

他并强调，如果土团党可以向社团注册局提交所需的文件，那么该党党员不会加入其他希盟政党。

社团注册局昨天宣布，由于土团党没有遵守当局指示，提呈去年12月常年代表大会的相关文件和细节，因此被令“暂时解散”。在这期间，土团党不得使用党的标志和进行任何活动，但可在30天内，提出上诉。

马哈迪指出，社团注册局昨天解散才土团党，首相拿督斯里纳吉今天就宣布，国会在4月7日解散，显然有经过精心安排。

“我之前已经讲过很多次，他们会尽量逼近大选时才来宣布（解散土团党），要我们措手不及，无法备战。”

另外，马哈迪也表示，一旦国会解散，政府就成为看守政府，因此国阵不准再征用政府资源或宣布任何新政策。

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