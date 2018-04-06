槟希盟公布议员个人资产 多数议员增投资和买新车

槟州首长林冠英在2013年至2018年间只购入多一间房产，就是被提控低价购买的宾汉路洋房。-K.E.Ooi摄-（乔治市6日讯）槟州希盟的所有行政议员及州议员于周四（5日）公布个人资产，包括在2013至2018年间买下的单位信托基金和新车等。

多数槟州行政议员和州议员在股票和新车方面的资产有增加，增幅在6万至21万7000令吉之间，不过购买新车都是以80%至90%的贷款方式进行。

至于槟州首长林冠英早前在2012年已经缴清贷款的马六甲两间店屋维持不变，2013年后所新增的产业就是遭提控低价购买的宾鸿路洋房价值280万令吉，有关贷款为210万令吉。

另外，林氏持有的信托基金也有增加，不过他没有购置新车。

彭文宝最富

爱心社会与环境委员会的彭文宝坐拥11项产业，其中一项产业是在纽西兰、持有多达25项股票及信托基金，还有他与儿子联名的定期存款等。

而他最新购买的产业是在北海双溪浮油和峇都加湾的三间房子，每间价值约80万令吉，有关贷款为190万令吉。

多位州议员包括槟立法议会议长拿督刘子健在内，也有提高投资在股票和信托基金。刘子健也有买一间大山脚的屋子价值82万8000令吉，有关贷款为70万令吉。

至于掌管槟州伊斯兰宗教事务委员会的阿都玛力目前无任何产业，也没定期存款、没投资任何股票或信托基金，他只拥有两辆轿车即宝腾Tiara及Peugeot 508。

国会议员双沈也参与

除了全体行政议员及州议员公布个人资产外，也有两名希盟国会议员参与，即行动党大山脚国会议员沈志强及公正党峇央峇鲁区国会议员沈志勤。

槟政府现阶段并没有强制国会议员公布个人资产，不过希盟槟州国会议员仍可选择财政申报。

这也是槟州政府第3次将希联槟议员资产申报，并上载至官网www.penang.gov.my供公众查阅。