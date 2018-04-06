土团党成捍卫土著替代政党！阿当阿里：巫裔会转向支持希盟

马哈迪与土团党的存在，多少会吸引马来选票流向希盟。-Saw Siow Feng摄-（乔治市6日讯）社运人士阿当阿里认为，由于马来人已经有巫统以外的政党可以选择，因此他相信马来选票会流向希盟。

他指出，以前除了巫统，就没有其他捍卫马来人权益的政党，因此马来人才会支持巫统。

“伊党不符合资格（捍卫马来人），因为他们没有很好的执政能力，而公正党则不以捍卫马来人来自我标榜。”

阿当阿里在昨晚于槟州举行的“马来人将转向？”论坛上说，前首相敦马哈迪创立土团党，成为了马来人的替代选择。

“希盟现在已经有可以接触马来人的政党，所以马来人对希盟的感觉更加良好了。”

不过另一名主讲人即政治分析员莫哈末依祖丁蓝里（Mohd Izzuddin Ramli）则认为种族政党因素并非马来年轻选民所关注的，因为他们大多数比较关心自己的工作、教育机会以及生活费压力。

“我不觉得年轻人在意种族政治，他们登记为选民不一定是因为政治考量。”

他说，年轻人会支持的那些可以解决就业机会、生活费压力以及教育问题的政党。



著名研究员与作家林德宜则说，马来选民会选择反对党，是与一马公司（1MDB）案及马哈迪影响力有关系，不过阿当阿里则不认同，更强调马来人一点也不在乎1MDB风波。

不过3名主讲人都赞成会有一定的马来选民转向希盟，而林德宜认为转投希盟的马来选民不会超过10%。

“在选区重划以前，可能会有多20%，现在只有10%。”