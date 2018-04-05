起诉潘俭伟诽谤本月杪开审 纳吉料在高庭供证

控方将传召5名证人供证，包括首相纳吉。-Yusof Mat Isa摄-（吉隆坡5日讯）首相拿督斯里纳吉起诉八打灵再也北区国会议员潘俭伟，在1965年伊斯兰法庭（行使权限）法令课题上诽谤他一案本月杪开审，预料届时纳吉将在高庭供证。

纳吉的代表律师诺哈兹拉说，法庭择订本月23日至27日，一连5天审理此案。

“诉方将传召5名证人供证，包括首相，辩方将传召15名证人。”

他今天在法官拿督查基在内庭进行案件管理后，对记者这么说。出席者包括潘俭伟的代表律师陈庆良（音译）。

此外，诺哈兹拉说，联邦法院将于5月18日，审理潘俭伟要求撤销纳吉取得临时禁令的申请。

高庭于2017年8月4日批准纳吉的禁令申请，以禁止潘俭伟继续通过上载至面子书（Facebook）的一段视频诽谤他，潘俭伟针对这项裁决提出上诉，2月14日遭上诉庭驳回。

纳吉是在去年4月21日以个人名义起诉潘俭伟，指后者在提呈私人法案修改1965年伊斯兰法庭（刑事权限）法令的环节，进行直播发表诽谤言论。

纳吉在诉状指出，潘俭伟于4月6日在国会发表的言论被录下，并被答辩人或其代理上载至其官方面子书专页。

他说，公众可轻易在互联网上浏览上诉时长2分21秒的视频。

他指出，这段直播视频含有明确指向他的字眼，并带有他滥权的意思，也就是通过内阁下令给下议院议长，以让路予马江区国会议员（即伊斯兰党主席拿督斯里哈迪阿旺）提呈其私人法案，并搁置其他法案。