只喝咖啡没吸毒！巫统区部主席：我是被人陷害的！

里查曼指自己是遭人陷害，试图破坏他能上阵大选的可能性。 -Razak Ghazali摄-（吉隆坡4日讯）巫统敦拉萨镇区部主席拿督里查曼证实，他就是被指涉嫌吸毒而被警方逮捕的巫统领袖，然而他声称自己是掉入了政敌设下的陷阱，遭他人陷害。

他今日在记者会上，强烈否认自己涉毒，并指会发生上述事件，可能是某人试图要破坏他能上阵来届大选的可能性。

“我不确定是谁这么做，但我相信这举止是为了毁坏我竞选敦拉萨镇议席的资格，以及损害我的名誉。”

他解释，他现身于娱乐场所，只是参与正常的休闲活动，且相关场所也拥有营业执照，并已营业将近十年。

“我们没有喝酒，我们只喝咖啡和汽水，然而我们的尿液检验结果却呈阳性。”

“我没有产生幻觉，在被逮捕时我举止都很正常，所以我也想了解为何（尿检）结果会呈阳性。”

他表示，他已准备好与调查单位合作，若真的被定罪，他也准备辞去其政治职位。

他说，在还未证明有罪前，每个人都应被推定为无罪，所以若公众为此预先对他作出判断的话，那是不公平的。

“我也促请大家不要将巫统和国阵牵扯进来，因这属于个人事务。”

日前，一名巫统政治领袖因涉嫌吸毒而遭警方逮捕，多名基层党员无法接受事实，要求巫统开除这名领袖，以恢复巫统清誉。

该名领袖被指在娱乐场所作乐，但因涉嫌吸毒，而在警方的联合取缔行动中被捕。

由于这名政治领袖的尿检不过关，警方随后援引1952年危险毒品法令第15（1）条文展开调查，并把他押返金马警区总部。