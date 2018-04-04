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证实将守土新山！沙里尔：欢迎林吉祥来挑战

综合报导

Wednesday April 4, 2018
05:32 PM GMT+8

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沙里尔表示，他将会继续在新山守土，并且欢迎林吉祥来挑战。 -Ahmad Zamzahuri摄-沙里尔表示，他将会继续在新山守土，并且欢迎林吉祥来挑战。 -Ahmad Zamzahuri摄-（吉隆坡4日讯）巫统新山国会议员丹斯里沙里尔证实，他将会继续守土，同时他也欢迎行动党国会领袖林吉祥前来挑战其选区。

他表示，若他能与这名希望联盟主要领袖，一起竞选这被视为是“大马半岛缩影”的选区——新山议席，那将会是一桩“好事”。

“新山就像是大马半岛的缩影，这里有占52%的马来人、40%华裔，以及5%印裔。”

“这对新山人民而言是个机会，即可以在两种不同的治理方式和原则之间，作出选择。”

早前有报导指，虽然林吉祥表示出战首选依然是振林山，但基于策略考量，他或亲自出征柔佛新山或地不佬国会议席。

而沙里尔也曾表示要退位让贤，让年轻候选人出征新山议席，不过，他可能会因为政党领导层的要求，而决定守土。

沙里尔曾于1978年至1990年就任新山国会议员，过后他暂退政坛，直到2004年卷土重来，当选新山国会议员迄今。

他也抨击希盟领袖并没有提前宣布其上阵候选人，甚至还委派“降落伞候选人”至各选区。

“我不确定他们对于国会议员有着什么样的想法，他们只是委派这些政治刺客，针对特定领袖而出战。”

“我们国阵则非常清楚领袖们应前往何处，以及知道要做些什么，就如首相拿督斯里纳吉将在北根守土、副首相拿督斯里阿末扎希将留守峇眼拿督选区等。”

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