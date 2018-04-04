粉饰太平？《顶级厨师》辩称评审没说仁当鸡皮应该脆！

英国《顶级厨师》节目的两位名厨评审，因为“仁当鸡皮不脆”的评语而被大马网民集体炮轰。-摘自Master Chef UK Instagram--（伦敦4日讯）英国真人烹饪美食节目《顶级厨师（Master Chef）》发言人出来“灭火”，否认美食评审Gregg Wallace在节目中要求大马厨师Zaleha煮的仁当鸡皮“应该（should have）”要脆。

根据《Malay Mail》报导，《顶级厨师》发言人表示：“Gregg Wallace并没有强调说这个鸡皮‘应该’要脆，他只是表示他体验不出这道料理的味道。”

“《顶级厨师》是个国际性节目，经常会有各国美食料理出现，我们的评审只是根据当下厨师烹饪上桌的料理做出评论而已。”

这段激怒了大马网民甚至引起轩然大波的《顶级厨师》视频，是显示Zaleha在捧上烹调好的“仁当鸡椰浆饭”给两位评审试吃时，Gregg Wallace批评鸡皮不脆。

尔后另一位评审John Torode则接着说这道料理搭配仁当鸡是个错误，并且批评说鸡肉不够松软到骨肉分离，太硬而且不够入味。

也因为这些评论，引起了新马两地甚至是印尼的网民纷纷在社交媒体上抨击评审完全不了解这道大马美食，称从来都没有仁当鸡是“脆皮（Crispy）”的！

不是因“鸡皮不脆”而出局

来自关丹的Zaleha在8强烹调的“仁当鸡椰浆饭”不受评审青睐而遭淘汰，无缘晋级《顶级厨师》半决赛。-视频截屏-而Zaleha也因为给评审试吃了这道“仁当鸡椰浆饭”后，而遭淘汰出局。不过该发言人强调Zaleha不是因为鸡皮不够脆出局，而是其他厨师的烹调料理煮得比她好。

这个发言人是在愤怒的大马网民，纷纷炮轰节目评审对大马传统美食“仁当鸡皮不脆”的评论后，才做出的官方回应。

这个事件也引起首相拿督斯里纳吉以及希盟总裁马哈迪的关注，并针对此事发言。纳吉在推特发文指出“哪有人会吃‘脆皮’仁当鸡”，并搭配一张仁当鸡的图片。

而马哈迪则开玩笑表示，可能节目评审已经将仁当鸡和世界著名快餐肯德基的炸鸡搞混了。

不仅如此，就连英国驻大马最高专员维琪特丽迪尔，以及大马名厨拿督旺（Chef Wan）都纷纷抨击没有“脆皮”仁当鸡这回事。