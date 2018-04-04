退休公仆下半年调高1%退休金！纳吉调侃“93岁的他”也受惠

纳吉宣布调高退休公务员的下半年退休金1%，以平衡退休与在职公务员的福利。-Zuraneeza Zulkifli摄-（布城4日讯）首相拿督斯里纳吉说，为了平衡公务员和退休公务员的福利，政府宣布为退休公务员提供3项奖励，大约80万名退休公务员将受惠。

他说，退休公务员的退休金在今年1月1日起已获调升2%，而政府同意在7月1日至12月31日，一次性增加额外1%的退休金给他们。

他也调侃地说：“全国退休公务员将受惠，包括那位93岁的退休公务员。”

虽然纳吉没有明言，不过相信他所指的人是前首相敦马哈迪。

纳吉说，2018年退休公务员的薪俸，包括退休金、奖励金和可兑换现金的补假，总额高达240亿令吉。

他指出，政府了解不同的退休公务员协会希望举办各项活动，协助退休公务员发挥角色，因此政府同意拨款100万令吉特别奖掖，给大马政府退休公务员协会、大马政府退休公务员基金会和一个马来西亚政府退休公务员俱乐部举办活动。

纳吉也是财政部长，他今天在第16届公共服务首要大会上，宣布数项振奋公仆的利好消息。

另外，他说，政府同意大马籍合约公务员的父母享有医药福利，因此，4万2867名合约公务员的父母将从今年7月1日起受惠。

他形容公务员不只是政府的职员，也是政府的忠诚朋友。

“重要的是，政府将持续维护忠诚的朋友，也就是各位公务员。”

他也宣布，政府同意向大马公务文员职工总会发出每年至少300万令吉的年度拨款。