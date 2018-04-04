筹款晚宴感慨致词 潘俭伟暗示不排除转战文冬

八打灵再也北区国会议员潘俭伟在国会记者发布会的档案照。 -Yusof Mat Isa摄-（八打灵再也4日讯）行动党八打灵再也北区国会议员潘俭伟批评选区重划之后，其选区不但易名白沙罗，选民更剧增逾17万，令他感慨说：“或许我要转战文冬了”。

早前已有传闻指潘俭伟将被派到文冬战马华总会长拿督斯里廖中莱，而潘俭伟昨晚在希盟筹款晚宴上的上述言论，可被视为一种暗示。

“我的国会议席八打灵再也北区，在选区划分后重新命名白沙罗，而且选民人数从原本的8万5000人激增至17万4000人，真的是触目惊心。”

“我想事先跟所有选民致歉，如果我在来届大选依然是你们的国会议员的话，我真的很难好好地服务这么大批的选民。”

他忍不住吐槽说：“要怎样去服务17万名选民？我真的不懂，可能转战文冬选区是个好主意。”

不过潘俭伟也表示虽然外界盛传他将会转战文冬选区，但这还不是党的最终决定。

“老实说我很可能会继续在这里（白沙罗）竞选，但并不排除我会转攻文冬选区。”

他强调，到目前为止，行动党还没有给予他上阵哪个选区的指示。

他说，如果他最后转战他区，他希望选民会全力支持来白沙罗上阵的希盟候选人，给予“新人”所有需要的协助。

潘俭伟连续两届赢下八打灵再也北区的国会议席，即2008年和2013年，他已经服务了这个选区十年。