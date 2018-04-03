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要对东马人公平！副交长：限制国内机票价高峰期最高涨2.5倍

综合报导

Tuesday April 3, 2018
01:01 PM GMT+8

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阿都阿兹卡巴拉威说，政府会建议限制航空公司调整国内机票价格幅度，特别是佳节期间的票价涨幅不超过2.5倍。-路透社-阿都阿兹卡巴拉威说，政府会建议限制航空公司调整国内机票价格幅度，特别是佳节期间的票价涨幅不超过2.5倍。-路透社-（吉隆坡3日讯）交通部副部长拿督阿都阿兹卡巴拉威说，政府会在今年年中，建议限制航空公司调整国内机票价格幅度，特别是佳节期间的票价涨幅不超过2.5倍。

他说，大马航空委员会（Mavcom）关心的是在高峰期，特别是佳节和学校假期期间的机票顶价。

他说，即使最后一分钟购买机票，机票也会有顶价，而Mavcom正研究其他机制。

“我们必须公平对待住在东马的人，特别是那些来半岛求学和工作的人，遇到高机票价格很为难，很多人因为无法负担昂贵机票价，而放弃在佳节期间回乡过年。

阿都阿兹卡巴拉威接受《Malay Mail》访问时说，对一些人而言，乘飞机不是奢侈消费，而是一种代步工具。

“其他类别的交通服务的收费不会涨价5倍，如长巴、火车和德士。”

他说，很多乘客投诉“提早购票者”能享有折扣，而接近出发日期才购票者就被牺牲。

“这投诉合理。因为乘坐同一班机的乘客，大家的机票价格却相差很远。”

他说，机票顶价也能让本地航空公司公平竞争。

“我们不是在害惨航空领域，而是致力达到平衡。”

他说，交通部谅解航空公司的营运和开销与其他模式的交通服务不同，不过，Mavcom会制定一个双赢的解决方案。

他说，只有马航、马印航空和亚航对国内航班机票顶价的建议知情。

“这是唯一方程式，我们需控制机票价，确保价格对人民而言不会太贵。

他说，届时，所有航空公司都必须遵从有关机制。

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