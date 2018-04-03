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大马

不同选民IC号码一样？砂社青团促选委会速清理选民册

综合报导

Tuesday April 3, 2018
11:35 AM GMT+8

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砂州社青团揭露选民册出现可疑选民个案，要求选委会尽快审查并清理选民册。 -Yusof Mat Isa摄-砂州社青团揭露选民册出现可疑选民个案，要求选委会尽快审查并清理选民册。 -Yusof Mat Isa摄-（古晋3日讯）砂拉越行动党社青团揭发选民册出现可疑选民个案，因此要求选举委员会立即审查并清理，以确保选民册无误。

据《当今大马》报导，砂社青团秘书俞利文昨日发表文告揭露，一名从未登记为选民的妇女，近日发现自己于1992年起，已成为合格选民；更甚的是，另有选民竟与该妇女有着一模一样的身份证号码。

他说，这名饶（Ngeaw）姓妇女近日举报指自己从未登记为选民，却在选委会的网站发现已经登记为峇丹砂隆（Batang Sadong）国席和实文然（Simunjan）州席的选民。

“该女士称现居住在古晋的Sungai Maong，从来没有住在峇丹砂隆，或去过那里。”

“更令人费解的是，当我们进一步审查后，也发现选民册里一名叫作沙比亚（Salbiah）的选民，竟有着与饶女士一样的身份证号码，且也和饶女士住在同一个地方。”

他续说，社青团之后再向国民登记局（JPN）查证，却没有寻获名叫沙比亚，且有着相同身份证号码的选民。

“饶女士向我们举报后，我们就协助她于3月29日星期四，在三岔路（Simpang Tiga）警察局报警；我们也向选委会做出正式的投报。”

俞利文指出，以上是非常严重的错误，因不同选民竟可用同一个身份证号码注册为选民，并且投票。

他也说，由于选委会并没有保留投票记录，所以无法证明两个选民在选举时曾经投票，但也不能保证相关名字之前没有被用来投票。

他说，很多人或许并不知道，虽然本身没有注册为选民，选民册内却有他们的名字。

“这会导致发生舞弊的风险，让幽灵选民可在投票日投票。”

“国家的未来绝不能由可疑的选民来决定，且也决不能让幽灵选民盗取选民的选举资格。”

俞利文也举例，有某家庭多年来都在巴都林当（Batu Lintang）州议席选区（现在是古晋国会选区）投票，然而近来却被搬到柏特拉再也（Petra Jaya）国席选区投票。

“这只是我们所知道的一部分，州内或可能有上千或上百个类似的个案。”

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