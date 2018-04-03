开声捍卫大马厨师！纳吉：哪会有人吃脆的仁当鸡？

首相拿督斯里纳吉针对“仁当鸡不够脆”的风波，在推特发文称“哪里有人会吃‘脆’的仁当鸡？”-马新社-（吉隆坡3日讯）因为英国烹饪节目《顶级厨师（Master Chef）》评审一句“仁当鸡不够脆”淘汰掉参赛的大马厨师，而引发国际间社交媒体口水战风波，就连首相拿督斯里纳吉也在推特发表感想。

纳吉在他的官方推特发文写着：“哪里有人会吃‘脆’的仁当鸡？（Mana ada orang makan rendang ayam 'crispy'?）”并配上一张加上了薄荷叶的仁当鸡照片，还标签了#大马美食。

Mohd Najib Tun Razak on Twitter Mana ada orang makan rendang ayam 'crispy'? #MalaysianFood

这则贴文上传不到半天，已经获得逾两千多个赞和三千多人转发。首相也是最新一位国际名人针对《顶级厨师》中的评审名厨Torete以及Gregg Wallace嫌“仁当鸡”不够脆的事件。

来自关丹的大马厨师Zaleha因为烹调大马国民美食“仁当鸡椰浆饭”参赛，而被该节目的评审称“鸡不够脆（Crispy）”而惨遭淘汰出局。

英国最高专员亦看不过眼

连英国驻马来西亚最高专员都看不过眼了。-维琪特丽迪尔推特截屏-另外，就连已经在大马居住4年的英国驻马来西亚最高专员英国驻马来西亚最高专员维琪特丽迪尔，也在推特发文评论这起“仁当鸡不脆”的风波。

她还标签两位名厨评审解释仁当鸡是“从来都不脆”，并要两人不要把这道美食和常搭配椰浆饭的炸鸡混淆了。