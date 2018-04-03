东马落后都拜马哈迪所赐！砂部长：他待我们如继子！

阿都卡林（图）就沙巴与砂拉越发展缓慢说法，指控马哈迪任相22年期间，待东马如“继子”。-Sulok Tawie摄-（八打灵再也3日讯）砂拉越州旅游、艺术、文化、青年及体育部长拿督阿都卡林，就沙巴与砂拉越发展缓慢说法，指控希望联盟总裁敦马哈迪在任相22年期间，待东马如“继子”。

马哈迪早前将东马发展比马来半岛缓慢问题，归咎于“贪心”的政治人物和自满的人身上。

据《自由今日大马》报导，阿都卡林说，马哈迪只想耗尽东马资源，以支持其在西马的“大型项目”。

“要求一个能连接2州的高速公路、更多医院、更好学校和机场，但都被否决，原因是沙砂这2州属的人口很小，经济上不可行。”

他说，从沙巴和砂拉越资源索取的收入，都用于发展半岛基建工程和设备，如布城、雪邦赛道等项目，让少数人更富裕。

“不仅如此，还用一些严厉的法律，对付任何来自沙巴和砂拉越的反对心声。”

他说，马哈迪无法改善沙巴和砂州情况，以致当地青年都离乡背井，前往半岛、新加坡和中东国家地区求职。

他认为，马哈迪发表的东马人需更加努力言论，是在侮辱和看扁沙巴和砂州。

“很遗憾，一名前首相竟然发表这种不好的言论，他必须记得，他所建立的霸业（legacy）是由沙巴和砂州人的汗水和资源换回来的。”

他说，只有在现任首相拿督斯里纳吉的领导下，东马才开始看到曙光，因为纳吉积极发展东马。

“他与马哈迪不同，在马哈迪的领导下，尽管东马资源丰富，但还是很落后。”