大不了没首长做！林冠英：我会继续高唱反GST“神曲”

林冠英说，即使受到国阵的威胁，他也不会停止反对消费税。 -K.E.Ooi摄-（八打灵再也3日讯）民主行动党秘书长林冠英指出，即使受到国阵以法律指控威胁，也无法阻止他继续反对消费税，以及停止高唱反对消费税的歌曲。

他今日发表文告指出，他目前正因为教儿童吟唱反消费税歌，而在马来西亚通讯及多媒体法令第233条文下接受调查，然而他并不会因此停止在公众场合唱反对消费税歌曲。

“国阵正利用法律指控来威胁我，即若我被罚款5万令吉，或监禁一年，或两者兼施，我将失去担任槟州首长的资格。但是这样不会阻止我继续反对消费税，也不会让我停止高唱反对GST的神曲。”

他询问，自联邦直辖区部长拿督斯里东姑安南在布城一所学校，让学生高唱巫统党歌、舞动巫统党旗，并高喊巫统口号后，有关方面是否有采取任何行动，来对付这名巫统领袖呢？

他也举例指，森美兰州务大臣拿督斯里莫哈末哈山也曾以“翻桌”来威胁反对党支持者，然而似乎也不见有任何对付行动。

“尽管我愿意为唱反消费税歌，或因在学生面前唱这首歌而遭到批评，但将此视为可能是刑事犯罪，是非常过分、具双重标准及滥用权力的行为。”

“国阵是否要如此迫切地对付我，以至于总会彻底的处理每一份针对我的投报？当国阵部长或首相、副首相、州务大臣和副部长被投报的时候，（国阵）是否又会进行一样彻底的调查？”

“很明显的，国阵是在欺负槟州首席部长，因为正当巫统领袖犯下更严重的错误时，却可以完全被忽略；而一切针对我所展开的调查，都会很快的完成，正如槟州总警长拿督达威甘昨天所说的一样。”

达威甘昨日指，有关林冠英教儿童吟唱反消费税歌的调查工作已完成，而警方也以把调查档案移交给总检察长的槟州办公室审查，好让当局采取进一步行动。

此前，林冠英为槟城日落洞Mutiara Idaman 2组屋推介人民补习中心时，播放讽刺消费税的改编儿歌，林冠英更带领现场的家长与小朋友吟唱。