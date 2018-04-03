支持反假新闻法侵犯言论自由！林冠英：伊党已是国阵一份子？

林冠英对于伊党11名国会议员，投票支持2018年打击假新闻法案的行为，感到惊讶。-Azneal Ishak摄-（吉隆坡3日讯）槟州首长林冠英对于伊党11名国会议员，投票支持2018年打击假新闻法案的行为，感到惊讶，直指伊党已是国阵的一分子。

林冠英也是行动党峇眼国会议员，他今日在国会媒体室召开记者会时说，他原以为伊党会投反对票，却没想到伊党的国会议员投票支持。

“我很惊讶，伊党投票支持反假新闻法案。我们以为他们会反对，但没料到他们支持，这是反对党还是执政党？

“他们（伊党）让人以为，他们已是国阵的一分子，支持一个侵犯人权的法案，这令我们很惊讶。

“当他们还没成为执政党时，他们的言行已好像执政党。”

国会下议院昨日三读通过2018年打击假新闻法案，除了国阵议员，还有11名伊党国会议员、独立人士敦拉萨镇国会议员卡立也投票支持该法案。

另外，林冠英还说，2018年打击假新闻法案令大马言论自由死亡，媒体自由更是走入历史。

他认为，这项法案可能已为媒体从业员带来恐惧，令他们自我审核，例如不敢刊登有关一马发展公司的课题。

“此法令是针对反对党和记者，你们（记者）不能再刊登真新闻，尤其是一马发展公司课题。我们敢发言及批评，但你们敢报导吗？

“这将阻止我们专业地进行任务，因为在我们的脑海背后，我们可能担心被控，这是自我审核。”

他还说，法案刑罚包括监禁是很不合理的，并指其实可以民事起诉散播假新闻者，不必刑事对付。