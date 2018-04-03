建议中国在新山设领事馆 柔苏丹：中资有困难可找朕！

中国驻马来西亚大使白天（右）周一中午在王宫拜会柔佛苏丹依布拉欣。-图取自Sultan Ibrahim Sultan Iskandar面子书-（新山3日讯）柔佛州苏丹端姑依布拉欣向中国驻马来西亚大使白天建议，在新山设立领事馆，以加强柔州和中国之间的关系，苏丹并承诺会帮助中资企业解决困难。

白天周一在参观了柔佛宽柔中学后对媒体透露，苏丹对他说，中国企业遇到问题可以直接向苏丹求助，他对此深受感动。

他说：“陛下肯定了中马合作的良好势头，表达了对中资企业来柔佛投资兴业的坚定支持，欢迎中资企业今后为柔佛经济做出更大贡献。”

白天表示，相信苏丹和柔州政府对外来投资采取的友好态度，将吸引更多中国企业参与柔佛的建设和发展。

当天中午，白天在王宫拜会苏丹依布拉欣，并进行长时间交谈。

中国大使白天（右）周一中午拜会柔佛苏丹，期间苏丹建议他在新山设立领事馆。-图取自Sultan Ibrahim Sultan Iskandar面子书-

白天说，他向苏丹表达看好柔佛州未来巨大发展潜力，认为柔佛堪称马来西亚地理位置最重要、经济发展最具活力、族群相处最和睦的州属之一，这些成就与苏丹的教谕和治理是分不开的。

他指出，长期以来苏丹号召柔佛民众和谐共处、族群融合，亲自关心州内发展建设，注入很多心血。

他说：“我由衷的赞赏和钦佩苏丹陛下的胸怀远见和智慧，相信在陛下的治理下，柔佛将继续展现出广阔的发展前景，焕发出蓬勃的生命力。”

白天说，中马关系正处于历史最好时期，马来西亚是中国“21世纪海上丝绸之路”的重要节点，而柔佛和中国在互联互通、基础设施建设、制造业等领域均已开展了一系列合作，堪称节点中的重点。

他指出，目前，十余家大型中资企业在柔佛依斯干达经济特区有长远投资规划，中方对这个经济特区的累计投资已达303亿9000万令吉，成为第一大外资来源国。

他说，这些企业在柔佛努力实现本土化经营，认真履行社会责任，为柔佛带来技术转移、资金支持和创造就业机会，为柔佛的发展贡献力量。

他说：“我对柔佛的未来发展前景充满信心，中方愿继续通过互利合作、积极参与和帮助柔佛发展成马来西亚最具活力的州属，以及成为东南亚地区新的“发展奇迹”。