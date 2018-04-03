详列10大原因！华总建议隆新高铁计划交中国承建

华总呼吁政府，将隆新高铁计划交由中国负责承建，以进一步加速和利惠大马、中国和新加坡三国的友好邦交关系。-Yusof Mat Isa摄-（吉隆坡3日讯）华总中委会以10大因素通过议案，吁请政府把拟议中的隆新高铁计划交由中国负责承建，以进一步加速和利惠马来西亚、中国和新加坡三国的友好邦交关系。

华总会长丹斯里方天兴说，华总将向政府或首相拿督斯里纳吉反映此议案，希望政府能通过与新加坡政府协商并达至最终协议，在完成招标程序过程中，积极考虑交由中国负责上述大计。

根据华总发出的文告，方天兴于昨午主持第13届中委会第7次会议时发表谈话，会议也一致通过上述议决案。

华总是基于以下10个因素和基础，要求马新两国政府积极考虑让中国落实有关高铁计划：

1.地缘政治：希望马新两国政府能够衡量全局，以中国一向来和东盟国家，尤其是马新两国的良好关系及历史背景为前提。

2.技术与安全：中国是世界上拥有最先进高铁技术和被公认拥有高度安全性的“高铁大国”之一，技术不仅先进、性价比高、兼容性强、适应面广，确保高铁的安全也是中国高铁所坚持的原则，甚至建设了包括高铁设备安全监控、高铁运行环境监测、高铁自然灾害预警防范等数十个完善的安全防控体系，制定了严格的运营安全管理制度，以保证中国高铁拥有最好的运营安全记录。其技术和设备不断推陈出新，占世界业界主导地位。

3.实际累积数据：截止去年，中国高铁的营运里数已经高达2万5千公里，占全世界高铁总量的66.3%，载客量高达70亿人次，大约相等于全世界总人口。

4.春运高峰期零意外：今年中国春节从大年廿八到初五，交通客流达30亿人次，其中有3亿9000万人次乘坐铁路，如此长周期内从未发生过任何意外事故，同时，也可以协助减轻马新两国佳节期间的陆路交通和大道高负荷量。

5.融资：中国财团有能力以本身资金，提供最优惠的条件，可以不在马来西亚或新加坡融资情况下负责承建隆新高铁，从中减轻两国政府在这方面的负担。

6.东铁效应：随着中国以优惠融资承建全长688公里，耗资550亿令吉的东海岸衔接铁路计划之后，这个通过“动车”技术进行的计划将与隆新高铁相呼应，均衡东、西海岸的工商经贸，客流与货流发展。

7.一城两园三路：计划中涉及马、中两国合作的“中心一城”（大马城）、“东西两园”（马中关丹产业园区和马六甲皇京港产业园区）， 以及“南北三路”（计划中的隆新高铁、南部双轨电车、吉隆坡通泰国曼谷快速铁路），目前已经初步成型。

8.技术转移后援服务：随着东铁、南部双轨电车以及吉隆坡捷运地铁等一系列工程交由中国公司（如中铁和中交建等）落实；中铁选择在吉隆坡成立亚太区总部；以及原中国南车株机公司在2013年在霹雳州建立中国南车东盟制造中心，在推动和落实动车组制造领域，从事生产、组装、测试、维修保养和翻新轨道交通装备等工作等等一系列投资，将成为我国推进铁路领域的最大辅助工业，也可以为高铁计划带来直接与间接性配套助力。

9.泛亚铁路：隆新高铁计划的落实，可与计划多年，从中国昆明途经各国南下的马、新最南端的“泛亚铁路”互接轨，前呼后应的勾画出亚洲大陆的“铁路经贸”路线图，带动沿线各国的经贸往来。

10.一带一路：隆新高铁同样可配合由中国主导的“一带一路”经贸路线图，扩展中国与东盟，以至亚洲的多边经贸关系。