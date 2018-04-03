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大马

吸毒者不配当领袖！巫统基层要求党开除隆区部主席

综合报导

Tuesday April 3, 2018
06:59 PM GMT+8

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一名巫统政治领袖因涉嫌吸毒而遭警方逮捕，多名基层党员无法接受，要求巫统开除这名领袖，以恢复巫统清誉。-Yusof Mat Isa摄-一名巫统政治领袖因涉嫌吸毒而遭警方逮捕，多名基层党员无法接受，要求巫统开除这名领袖，以恢复巫统清誉。-Yusof Mat Isa摄-（吉隆坡3日讯）一名巫统政治领袖因涉嫌吸毒而遭警方逮捕，多名基层党员无法接受事实，要求巫统开除这名领袖，以恢复巫统清誉。

昨天清晨，一名巫统领袖在娱乐场所作乐，但因涉嫌吸毒，而在警方的联合取缔行动中被捕。

这名政治领袖的尿检不过关，警方随后援引1952年危险毒品法令第15（1）条文展开调查，并把他押返金马警区总部。

据了解，全国毒品罪案调查总监拿督斯里莫末沙烈证实这项逮捕行动；据悉嫌犯在录供后已获准保释外出。

根据《当今大马》报导，“巫统基层领袖协会”（Gabungan Pemimpin Akar Umbi Umno）代表拉查里（Razali Zakaria）等人前往巫统总部提呈备忘录，认为巫统应该彻查这名涉毒的区部主席，并革除其党籍。

“为了巫统的声誉与诚信，巫统须即刻革除此人在政府与官联公司的职务，以便维护巫统的崇高社会形象，尤其是大选将至……这是基于巫统利益高于个人。”

另外，雪州巫统千百家花园支部宣传主任赛罗斯里（Syed Rosli Syed Harman Jamalullail）感叹，巫统区部主席也吸毒。

“若巫统领袖自己吸毒，巫统要如何向社会树立榜样？

“涉毒的领袖不是普通人，而是巫统区部主席。巫统区部主席因吸毒被捕，我们还能说什么？

“我们身为巫统基层努力工作，以确保巫统能胜选，可是却有领袖要毁灭巫统。

“这不是一次，而是很多次了。数周前，森州大臣莫哈末哈山发表犹如流氓般的言论。（巫统）不是（奉行）流氓文化，巫统领袖须改变，尤其是吸毒的那些人。”

他还直言：“这不是扯后腿的问题。每当发生这种事，总会搬出扯后腿的藉口，但若我们看一看吸毒问题，不是一两天的事情，可能是存在几年了。

“因此，这无关扯后腿，而是区部主席本人的人格问题。”

他反问记者，一般人在凌晨2点早已入睡，这名区部主席却泡夜店，怎会是别人在扯后腿？

他还说，巫统应彻查所有候选人，确保候选人没有不良记录，以免影响大选。

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