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希盟执政将废除多项恶法！敦马：不让掌权者用法令打压人民

综合报导

Tuesday April 3, 2018
06:43 PM GMT+8

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马哈迪（中）指出，若希盟成功入主布城，就将废除数项具压迫性的法律。 -档案照-马哈迪（中）指出，若希盟成功入主布城，就将废除数项具压迫性的法律。 -档案照-（吉隆坡3日讯）希望联盟总裁敦马哈迪指出，若希盟能赢得来届大选并入主布城，希盟将承诺废除数项法令。

他说，这其中就包括2018年打击假新闻法令、1948年煽动法令、1959年防范罪案法令、1971年大专法令、1984年印刷及出版法令、2016年国家安全理事会法令，以及所有法令中的法定死刑。

他也说，希盟政府也会废除一些法律中的部分条文，包括刑事法典、通讯与多媒体法令、国安法令、和平集会法令及防恐法令。

“我们的立场是若组建政府，我们将废除这些被人们视为具压迫性的法令。”

马哈迪是今日在国会反对党办公室召开记者会时，如是指出。

不过，马哈迪并没有详细说明一旦废除相关法令，将会有何些替代法律。

“我们会按照时下的要求，我们所通过的法案，不会是具压迫性，或是被政府滥用于向人民施压。”

针对首相署部长拿督斯里阿莎丽娜正式提呈打击假新闻法案二读时，指马哈迪在任相期间，国会也通过了许多“苛刻”法律一事，马哈迪则指，当时执行该些备受争议的法律是合理的，且该些法律也无被滥用。

“当时该些法律没有遭到滥用，如今该些法律条规已不适用。”

另外，马哈迪也抨击有关提呈假新闻法案和选区重划动议时，理应给予议员更多的时间进行辩论。

“这两项法案和动议都需要经过很认真的辩论才能通过，然而他们却在两个小时内就通过了。”

“现在，国会已成为舞台剧，因没有认真地进行辩论。”

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