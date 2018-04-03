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贸工副部长：2013年至今年2月车价跌了16.38%

马新社

Tuesday April 3, 2018
05:05 PM GMT+8

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阿末马斯兰指车价并非由政府控制，不过政府会密切关注。-K.E. Ooi摄-阿末马斯兰指车价并非由政府控制，不过政府会密切关注。-K.E. Ooi摄-（吉隆坡3日讯）国际贸易与工业部副部长拿督斯里阿末马斯兰指出，由2013年至今年2月，我国车价的平均跌幅达到16.38%；去年，整体车价则下跌0.52%。

“在2016年，车价因马币走跌而上涨2.3%，导致汽车生产商无法降低车价，在这一年，整体车价仅平均下跌12.55%。”

他今日在上议院回答上议员拿督杨维忠的提问时，这么指出。

阿末马斯兰指出，数个车款的价格由2013年至2017年分阶段调低，包括宝腾Exora 1.6下降4.7%、第二国产车Alza 1.5（11.3%）、第二国产车迈薇1.3（19.4%）、马自达CX-5（6.6%），以及本田爵士（19.3%）。

他说，要达到车价下跌30%的目标，必需克服的数个主要挑战，包括外币兑马币升值、市场不明朗、市场因素，也就是取自本地市场，以及入口的本地组装车（CKD）价格、运输费、保险，以及贷款利率。

阿末马斯兰说，车价不是由政府所制定，而是由汽车生产和组装公司所决定。

他指出，政府仍关注具竞争力的车价，以让国民有能力购买更好的车款，以及确保本地汽车公司的生产成本具有竞争力。

“政府将持续与汽车生产公司磋商，以确保车价合理及可负担。

“数家公司通过各自的市场策略降低车价，包括推介新车款，以及将进口模式，改为本地组装。”

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