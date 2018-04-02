希盟承诺检讨中资 贸工部批破坏马中贸易关系

贸工部长慕斯达法表示，希盟声称要重新检讨来自中国的投资是招致损失之举。-Yusof Mat Isa摄-（吉隆坡2日讯）国际贸易及工业部长拿督斯里慕斯达法表示，反对党竞选宣言声称要重新检讨来自中国的投资是招致损失之举，因为存有破坏两国贸易的风险。

他指出，中国是不容小觑的世界第二大经济体，两国在投资和贸易领域有大量合作，特别是自5年前开始。

他说：“中国是我国重要的市场以出口棕油和天然胶原产品。去年出口至中国的棕油及棕油产品的总额达57亿3000万令吉，橡胶则是22亿2000万令吉。”

“在旅游领域方面，去年前来我国的中国游客人次达212万人，预计今年可增至228万人。”

他今天在国会下议院会议回答国阵丹绒比艾区国会议员拿督斯里黄日升的附加提问时，这么说。

慕斯达法说，我国的投资和贸易政策与“一带一路”策略相符，这将鼓励科技、基建、贸易、能源、金融及天然环境领域的交流。

他指出，政府也鼓励在各种高科技新领域的投资，以减少对外劳的依赖，及栽培高收入的熟练员工。

“例如，3600名大马人将参与工业培训，以满足东海岸铁路（ECRL）大型建筑工程所需人力。”

慕斯达法说，“一带一路”可确保人民从基建及社会设施获提升、更高生活水平、更佳就业机会及更多创业机会中获利。

他指出，政府将持续严密监督“一带一路”的执行，确保国人充分受惠。