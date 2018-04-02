“火箭”标志设计者吴福源逝世 享年83岁

（吉隆坡2日讯）行动党“火箭”标志设计者兼该党前秘书长吴福源（83岁），已于上周四逝世。
据《星报》报导，已故吴福源所设计的“火箭”标志有4个升压器，象征马来人、华人、印度人及东马人民。
据悉，已故吴福源是一名专业建筑师，他在1969年全国大选期间，带领行动党赢得13个国席，并在513事件发生后，辞去秘书长一职，并于1974年加入民政党。
吴福源家属将于本月2至3日在孝恩馆设灵，并于4日早上10时举殡，安葬于汝来孝恩园。
Monday April 2, 2018
11:18 AM GMT+8
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（吉隆坡2日讯）行动党“火箭”标志设计者兼该党前秘书长吴福源（83岁），已于上周四逝世。
据《星报》报导，已故吴福源所设计的“火箭”标志有4个升压器，象征马来人、华人、印度人及东马人民。
据悉，已故吴福源是一名专业建筑师，他在1969年全国大选期间，带领行动党赢得13个国席，并在513事件发生后，辞去秘书长一职，并于1974年加入民政党。
吴福源家属将于本月2至3日在孝恩馆设灵，并于4日早上10时举殡，安葬于汝来孝恩园。