“火箭”标志设计者吴福源逝世 享年83岁

已故吴福源所设计的“火箭”标志有4个升压器，象征马来人、华人、印度人及东马人民。-Saw Siow Feng摄-（吉隆坡2日讯）行动党“火箭”标志设计者兼该党前秘书长吴福源（83岁），已于上周四逝世。

据《星报》报导，已故吴福源所设计的“火箭”标志有4个升压器，象征马来人、华人、印度人及东马人民。

据悉，已故吴福源是一名专业建筑师，他在1969年全国大选期间，带领行动党赢得13个国席，并在513事件发生后，辞去秘书长一职，并于1974年加入民政党。

吴福源家属将于本月2至3日在孝恩馆设灵，并于4日早上10时举殡，安葬于汝来孝恩园。