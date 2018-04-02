希盟执政或取消东铁计划！敦马：谁会要乘车14小时？

马哈迪说，一旦在第14届大选赢得执政权，希盟不排除取消东海岸铁路计划。-Razak Ghazali摄-（布城2日讯）希望联盟总裁敦马哈迪说，一旦在第14届大选赢得执政权，希盟不排除取消东海岸铁路计划（ECRL）。

马哈迪认为，这项耗资550亿令吉，全程688公里，横跨雪州、彭亨、登州和丹州的工程是一种浪费。

“若我们从逻辑思考，谁会花14小时，从哥打峇鲁乘14小时前往巴生港口，因为搭飞机只需30分钟。

“我们会检讨ECRL工程，胥视是否有必要。若没有，我们就会取消它。”

马哈迪昨天出席“与敦马对话2.0：青年的经济挑战”论坛后，召开记者会时如是指出。

另外，马哈迪还说，他“无法接受”希盟在竞选宣言中，承诺一旦在第14届大选赢了，就废除大道收费站。

他坦言，这只是希盟内部异议，他说：“在大道收费站，我不能接受废除收费站（的概念）。

“若没有大道收费站，我们不能维持（高速公路）……我们无法扩大公路，若我们要兴建新路……没有利益，私人公司不会处理的。”

至于免费教育方面，马哈迪说，若赢了第14届大选，希盟无意提供免费教育。

“通常，免费的东西都是不值钱的。希盟会提供各阶段教育的奖学金。”

他还说，希盟还未决定用来应付第14届大选的竞选标志。

“我们会选一个标志，但现在不能透露。”

昨天，首相拿督斯里纳吉指出，一旦国家由希盟执政，很多与中国签署的合约将会被取消，届时我国将不再是中国的经济伙伴，损失非常严重。

他说，希盟在大选宣言中阐明，会检讨或取消国阵所达致的合约，这包括大马与中国之间的合约，这是非常不负责任的做法。