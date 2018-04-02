都怪垄断联盟牟暴利 副揆：GST非物价高涨祸首

阿末扎希指出，国家生活成本行动理事会发现有一些人操纵物价，导致人民承担日益增加的生活成本。-Shafwan Zaidon摄-（峇眼拿督21日讯）国内物品价格高涨并非商品及服务税（GST，俗称“消费税”）所导致，反之是中间人或垄断联盟（cartel）控制价格牟取暴利所致。

副首相拿督斯里阿末扎希指出，最近由他主持的国家生活成本行动理事会发现有一些人操纵物价，导致人民承担日益增加的生活成本。

“生产成本是有上涨，因为进口所致，那是在令吉兑美元贬值时的外汇成本增加，不过现在我们的货币已增值，为何物价还不回调？”

“有垄断联盟扮演中间人角色，以牟取更多利润。我不愿与他们为敌，但我代表人民促请垄断联盟或中间人不要归咎政府，也不要让人民变受害者及荼毒他们的思想仇视政府。”

他今日为ProMart商店开幕时，这么说。

阿末扎希提到，该理事会也发现，操纵物价的公司或个人在之前是没有缴付销售与服务税（SST）。

他说，这件事有必要向人民解释，因为政府经常被指责，事实上政府在极力保障人民福利。

“他们怪消费税导致物价上涨，实际上这些垄断联盟以前逃税没缴付销售与服务税，所以政府才通过消费税征收税。

“他们因此生气消费税，逐而诽谤及中伤政府。”

此外，阿末扎希指出，政府将增加ProMart商店数量，以取代一个马来西亚人民商店。

他说，该理事会已建议委任多家公司管理更多ProMart，而不只是像过去只由一间公司管理。

他说，政府将承担运输成本，以降低物价。