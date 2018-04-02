希盟有望赢大选！敦马：需至少85%投票率才能形成海啸

马哈迪说，若要赢，希盟需要至少85%的选民出来投票。-Yusof Mat Isa摄-（吉隆坡2日讯）希望联盟总裁敦马哈迪说，若要赢，希盟需要至少85%的选民出来投票。

马哈迪也是前首相，他今日在其部落格撰文时说，希盟还是有望入主布城的。

“只要有大量人支持希盟，希盟还是能赢的。

“必须要有很多选民出来投票，不能少过85%。第13届大选就做到这点了。现在需要马来海啸，它会发生的。”

不仅如此，他说，大量选民出来投票，也能避免选举舞弊。