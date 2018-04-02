希盟有望赢大选！敦马：需至少85%投票率才能形成海啸

（吉隆坡2日讯）希望联盟总裁敦马哈迪说，若要赢，希盟需要至少85%的选民出来投票。
马哈迪也是前首相，他今日在其部落格撰文时说，希盟还是有望入主布城的。
“只要有大量人支持希盟，希盟还是能赢的。
“必须要有很多选民出来投票，不能少过85%。第13届大选就做到这点了。现在需要马来海啸，它会发生的。”
不仅如此，他说，大量选民出来投票，也能避免选举舞弊。
Monday April 2, 2018
03:01 PM GMT+8
The Edit: Emmy-winning TV producer Steven Bochco dies at 74
The Edit: A clear look at the upcoming Moto G6 series
The Edit: Now in Malaysia, a Spanish wine for every occasion
（吉隆坡2日讯）希望联盟总裁敦马哈迪说，若要赢，希盟需要至少85%的选民出来投票。
马哈迪也是前首相，他今日在其部落格撰文时说，希盟还是有望入主布城的。
“只要有大量人支持希盟，希盟还是能赢的。
“必须要有很多选民出来投票，不能少过85%。第13届大选就做到这点了。现在需要马来海啸，它会发生的。”
不仅如此，他说，大量选民出来投票，也能避免选举舞弊。