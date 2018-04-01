希盟执政马中或断交！纳吉：到时大马经济损失惨重

纳吉谴责反对党为了政治利益，不顾人民的福祉。-Safwan Zaidon摄-（沙登1日讯）首相拿督斯里纳吉指出，一旦国家由希盟执政，很多与中国签署的合约将会被取消，届时我国将不再是中国的经济伙伴，损失非常严重。

他说，希盟在大选宣言中阐明，会检讨或取消国阵所达致的合约，这包括大马与中国之间的合约，这是非常不负责任的做法。

“试想一下，如果我们与中国断交，中国就不会买大马的货品如棕油，到时我国的经济会怎样？”

纳吉是今日推介电子商务微型贷款时说，反对党为了捞取个人的政治利益，他们罔顾人民的利益。

纳吉在活动上宣布，政府将注入2500万令吉予电子商务微型贷款计划，供18至45岁华裔企业家申请。

他指出，欲参与数码转型之旅的大马华裔，皆可申请此贷款。

“我呼吁年轻的华裔中小型企业家争取此千载难逢的机会，令你们的数码转型计划达致成功，并为实现2050年国家转型计划（TN50）扮演最重大角色。”

纳吉说，此计划也可在至少3个领域取得“快速成果”，包括栽培年轻科技企业家，以及提升年轻人的收入和生活品质。

“第三，这能协助传统中小型企业转型以保持竞争力及与时并进，及协助将我们的乡区产品推广至全球。”

纳吉说，电子商务微型贷款计划提供非常实惠的融资协助年轻企业家，借助数码转型的趋势从中受益，同时协助传统华裔中小企业用数码科技将业务转型。

他说：“可通过一台电脑或手机在线上联系来自各大洲的买家和卖家，将他们结合至一个新的全球市场。

“科技转型不仅令城市年轻人及中小企业受惠，同时让乡区青年及企业家开始或扩展他们的业务至海外。”

纳吉说，政府非常认同电子商务的重要性及未来的数码化趋势，并设立中国以外世界首个电子自由贸易区，旨在从互联网经济和跨境电子商务越来越快的增长中获利。