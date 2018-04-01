选区重划是国阵保权一贯伎俩！詹德拉：马哈迪也做过

詹德拉慕扎法说，对于国会下议院通过选区重新划分报告事宜不感吃惊，因为过去曾好几次这么做，确保利于国阵。-Saw Siaw Feng摄-（八打灵再也1日讯）一个马来西亚基金信托局主席詹德拉慕扎法说，对于国会下议院通过选区重新划分报告事宜不感吃惊，因为过去曾好几次这么做，确保利于国阵。

根据《自由今日大马》报导，詹德拉慕扎法直言：“前首相敦马哈迪曾在2003年做同样的事，自从马哈迪开除时人副首相拿督斯里安华，就失去一些马来人支持。”

他说，因为安华被革除副首相职后，就掀起以“烈火莫熄”为口号的政治运动，因此以前选区重划的目的是冲淡马来选区，以对抗马来人反政府情绪。

“他（马哈迪）也做了同样的事情，目的是一样的，为了权力。”

他认为，选区重新划分是为了确保国阵继续当权。

不过，他说，尽管从选区重划方面，注意到一些议席的社群很集中，但他不认为种族是首要动机。

“我不认为种族因素是首要考量，我倒觉得是为了确保国阵能继续掌权。

“一些选区可能有超过55%是单一族群，45%是其他族群，如今，那个比例是75%单一族群，25%是其他族群。”

尽管如此，詹德拉慕扎法说，选区重划或导致候选人玩弄种族情绪，特别是在一些以特定族群为主的选区。

他说，以目前情况，就说明了选委会必须是独立机构，不能与当权者有关联。

“选委会必须根据宪法里，选区重划的指南原则行事。

“宪法里的指南原则清楚说明，它关乎地理、地形和人口统计，但原则上，不鼓励种族投票。它所指的社群利益，并非任何种族社群。”

他说，当年制定宪法的人并没强调种族，好让大马人不以种族身份，作为自我认同。