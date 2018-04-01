查教儿童唱反消费税儿歌案 警方已向林冠英录口供

警方已经向林冠英录取口供，以调查反消费税改编儿歌一事。-Sayuti Zainudin摄-（吉隆坡1日讯）警方已经针对槟州首长林冠英教儿童唱反消费税改编儿歌一事，向林冠英录口供。

根据《星报》报导，警方是前往林冠英位于光大的办公室录口供，林冠英当时由律师拉耶陪同。

林冠英是在3月17日主持推介补习中心时，在现场播放讽刺消费税的改编儿歌，并带领孩童们歌唱。

较后有非政府组织向警方报案，指林冠英的行为违法，而警方早前阐明，由于接到公众的投报，因此警方将会向林冠英录口供，并援引1998年通讯与多媒体法令调查此案。