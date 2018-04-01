女性祈祷声是羞体！丹宗教司：其他时候没禁用麦克风

莫哈末苏克里觉得可能阿米拉的衣着有问题，所以市议会才禁止她继续主持活动。-图截自推特-（吉隆坡1日讯）吉兰丹州宗教司莫哈末苏克里澄清，在丹州并没有禁止女性在活动上使用麦克风说话，不过在进行祷告时，女性声音的确是一种“羞体”。

他向《ProjekMMO》说，巫裔女司仪阿米拉被禁止主持儿童活动，是一种行政上的错误，不是伊斯兰法规的问题。

“女性的声音在进行祈祷时，才是羞体的一种。女性在其他时候都可以自由广播她们的声音，只要非诽谤性质的内容就行了。”

他举例，先知穆罕默德的妻子赛达汀娜会四处教育民众，如果女性声音是羞体的话，她又如何去说教呢？

针对阿米了的遭遇，苏克里指哥打峇鲁市议会之所以阻止阿米拉主持活动，可能是因为技术问题、误会或主办当局没满足到市议会的要求。

“很多人以为女性只要戴头巾就是遮盖羞体了。可能阿米拉所传的T恤有问题，我也不太清楚，这需要市议会厘清。”

《ProjekMMO》也针对阿米拉事件，咨询丹州市议会主席拿督占里依斯迈，然而对方拒绝置评。



在日前，巫裔女司仪阿米拉在推特上控诉，指她在丹州主持活动时，被市议会阻止，原因是女性声音是羞体，所以女性不能使用麦克风说话。

阿米拉指她当时衣着端正，也有戴头巾，结果还是被市议会阻扰，被迫中断工作离开丹州，令她蒙受酬劳、酒店住宿等损失。