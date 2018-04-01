上届大选承诺近100%兑现！国阵：唯独宗教自由未完美达标

国阵声称，自2013年成为中央政府以来，就已兑现99.4%的承诺。-Azinuddin Ghazali摄-（吉隆坡1日讯）国阵声称，自2013年成为中央政府以来，就已兑现99.4%的承诺。

根据国阵政绩报告，国阵已兑现了在第13届大选作出的承诺，这些承诺涵盖16项举措，包括缓解生活成本、照顾城市居民福祉、提供可负担房屋、提供优质医疗服务、提供有效率的交通服务、发展世界级的基本建设和乡村转型。

这项政绩共计47页，内容说明国阵所承诺的举措，还涵盖其他层面，如经济、教育、改善安全、加强女性参与感、满足青年心愿、规划社会安全网、打击贪污、改善公共服务与施政、保留天然资源及鼓吹中庸之道。

据悉，国阵唯一办不到的举措，是在5年内，全面推广伊斯兰、宗教自由与和谐，在这方面，国阵认为只做到91.7%。

在承诺兴建100万间可负担房屋方面，国阵声称15%或14万5983间已竣工，另外31%或31万零498间还未竣工。

另45%或44万7750间房子还在规划过程，剩余9%或9万5769间还未决定发展地点。

国阵声称，全国6136项总值3938亿令吉的房屋工程中，已完成84.5%或5186项总值1046亿5000万令吉的工程。

剩余的15.1%或927项总值2883亿7000万令吉的工程如火如荼进行中，而另0.4%或23项总值7亿8000万令吉的工程，仍在策划阶段。

国阵政绩共计47页，内容说明国阵所承诺的举措。在教育方面，国阵声称，从2013年至2017年，共砸了26亿1000万令吉作为奖学金，让4万9890名学生受惠，另外还耗资15亿5000万令吉，赞助4万4000名学生在国内攻读本科。

国阵还说，不具备大学本科资格的3254名教师，也从政府计划中受惠，以追求相关专业资格。

不仅如此，202间学校也获干净水供，半岛（110间）、沙巴（80间）和砂州（12间）。

国阵声称，它还负责学校维修工程，半岛（4923项）、砂州（775项）和沙巴（409项），同时还砸1920万令吉，为中小学采购读物，让3348间小学和2918间中学受惠。

国阵也用了8893万令吉推动加强英语掌握能力计划，以培训602名教师，同时也专注于1191间学校，而学生的英语及格率最高为23%。

共计300所学校的英语掌握能力平均提高32%。

据了解，20所本地大学获得免费无线网络设施，同是，共计9249间学校使用“一个精明学习网”（1BestariNet），国阵也派出38万9761台一马笔电，给来自低收入的乡村家庭学生（每月收入不超过700令吉）和城市家庭的学生（每月收入1500至3000令吉）。

在其他教育援助方面，国阵也拨款1241万令吉给来自B40群体（40%最低家庭收入群）的儿童，让800名儿童受惠。

此外，有6万3291名一家之主在电子爱心资料库（E-Kasih）下，登记为赤贫者，而13万8977人为贫穷人士。

在公共服务局方面，有2650名公务员在中央培训奖学金下深造，以追求本科或博士学位。另外，有1705名公务员报读短期课程。

至于优质医疗服务，国阵政绩显示，全国设立了7间总值10亿4000万令吉的癌症中心，造访次数达27万6530，同时，11间总值2900万令吉的心脏中心，造访次数达38万3119。

不仅如此，国阵声称，政府每年拨款16亿令吉给4万名肾病患者，而全国19间洗肾中心的造访次数多达240万次。

在满足青年心愿方面，截至2017年9月，免费无线网络社群中心（WiFi Komuniti centres）为3874个村庄提供上网服务。

国阵也特别强调一个马来西亚青年计划（iM4U），指从2013年至2017年，共有200万名志愿者主办了7675场活动。

此外，MyCorp计划下，也保送2180名青年到孟加拉、柬埔寨、黎巴嫩、约旦、斯里兰卡、苏丹和土耳其当志愿者。