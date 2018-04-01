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全面推广伊斯兰与宗教发展！国阵政绩报告：积极参与反恐与人道援助

综合报导

Sunday April 1, 2018
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Jakim数据显示，中央政府透过每年调薪方式，改善宗教老师、清真寺领袖、清真寺工作人员的福利。-法新社-Jakim数据显示，中央政府透过每年调薪方式，改善宗教老师、清真寺领袖、清真寺工作人员的福利。-法新社-（吉隆坡1日讯）国阵自2013年执政中央以来，就拨款给宗教学校及清真寺工作人员，甚至为巴勒斯坦人提供人道援助。

根据国阵在兑现第13届大选宣言的政绩，国阵强调大马在2015年2月10日推介的大伊斯兰法目标（maqasid syariah），说明它所领导的大马，伊斯兰组指数从2015年的75.42%或“很好”变成2016年的76.06%，进步空间为0.64%。

国阵在第13届大选宣言中承诺17项倡议，而在推广伊斯兰、宗教自由和和谐方面，则达到91.7%目标

国阵声称，已兑现了16项涵盖各层面的承诺，如可负担房屋、医疗、女性参与感和公共交通。

根据大马伊斯兰发展局（Jakim），国阵从2013年至2017年，共拨款7356万令吉援助宗教学校，这些学校分别是133间私塾（Sekolah Pondok）、101间已注册的宗教中学。

此外，从2014年至2017年，国阵耗资105万令吉“建立伊斯兰”计划，以造福原住民社群，受惠人士多达3万4775人。

Jakim数据显示，中央政府透过每年调薪方式，改善宗教老师（3万2000人）、清真寺领袖（Imam）（1万1400人）、清真寺工作人员（3950人）的福利。

国阵政绩还显示，州政府批准了2175块地段，作为宗教用途。国阵政绩还显示，州政府批准了2175块地段，作为宗教用途。国阵政绩还显示，州政府批准了2175块地段，作为宗教用途。

不仅如此，内阁还在2010年成立跨宗教和谐及谅解委员会（JKMPKA），主要负责穆斯林领袖与非穆斯林之间进行对话会，同时也在2012年12月3日，成立大马中庸学院，推广中庸之道。

国阵还在首相署，安排东马部长，即丹斯里佐瑟古律负责国民团结事务。

上述是国阵政府在推广伊斯兰、宗教自由与和谐的努力。

在推广全球中庸运动方面，国阵声称，大马成功从192票中，获得187张支持票，担任联合国安全理事会非常任理事国之一，有效期是2015年1月1日至2016年12月31日。

此外，国阵还说，它在布城拨出16公顷地段，兴建萨勒曼国王国际和平中心（KSCIP）。

KSCIP是于2017年5月30日，在吉隆坡投入运作，主要打击恐怖分子威胁、解决散播极端主义问题、纠正对伊斯兰的印象、及推广世界和平。

国阵政绩还强调，为了巴勒斯坦人民，大马参与耗资650万美元（约2510万令吉）的4项人道主义援助。

另外，国阵说，大马也为联合国难民救济和工程处（UNRWA）捐出2万5000美元（约9万6000令吉）款项、为2名巴勒斯坦籍学生提供奖学金、参与“女性船只到加沙”任务，以提供人道援助。

至于泰国南部，大马的人道援助主要是协助58名学生，在大马修读高中三（大学预备班）和培训70人，培训课程包括烘培与企业家（15人）、9个月的技职教育（48人）、技能培训（7人）。

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