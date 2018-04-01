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提升女性决策人比例！国阵政绩：越来越多女性任高职赚高薪

综合报导

Sunday April 1, 2018
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国阵声称，其政策已帮助更多大马女性赚高薪，并担任决策人。-路透社-国阵声称，其政策已帮助更多大马女性赚高薪，并担任决策人。-路透社-（吉隆坡1日讯）国阵声称，其政策已帮助更多大马女性赚高薪，并担任决策人。

根据政绩，国阵声称已兑现第13届大选宣言，即加强女性参与感。

国阵说，目前有35.6%女性是高级公务员、13.2%是部长和副部长级别、20.3%是国会上议员。

根据首相署官网，35名部长（包括首相和副首相）中，有3人是女性，在34名副部长中，有6人是女性。

目前有35.6%女性是高级公务员、13.2%是部长和副部长级别、20.3%是国会上议员。目前有35.6%女性是高级公务员、13.2%是部长和副部长级别、20.3%是国会上议员。首相署有2名女性部长，另一名女部长是掌管妇女、家庭和社会发展。

此外，831名参与“女董事计划”的学员中，有60人在大马交易所找到工作。

隶属妇女、家庭和社会发展部的不结盟运动妇女权力机构（NIEW），制定了“女董事计划”，主要是培训女性，确保能在上市公司担任高职。

根据一项国会书面答复，在提高女性经济独立和收入机会方面，妇女、家庭和社会发展部还分别在2008年和2010年推介了“单亲妈妈技职培训计划”（i-KIT）、“妇女创业培训计划”（IkeuNita）。

国阵还说，这两项耗资1305万令吉的计划，让9979名女性参与各项培训，从烹饪到裁缝、理发、及按摩，以成为美容师。

国阵声称，1582名参与相关计划的女性成功将收入提高50%。

不仅如此，政府所推出的消除贫穷计划（1AZAM）目前耗资9亿2685万令吉，主要协助低收入和赤贫大马人，透过小规模商业脱贫。

在2013年至2017年6月期间，5万3567名参与1AZAM的女性，收入增加超过300令吉。

国阵还推介职场托儿所，好让59%女性重返职场。国阵还推介职场托儿所，好让59%女性重返职场。根据国会一项书面答复，单亲妈妈和年长妇女也从“妇女产后照顾计划” （Mamacare）受惠，这项计划在2013年推介，当时这项试点计划只有89名参与者。

政绩显示，这项培训陪月妈妈的计划，从2013年1月至2017年5月，已培训了591人，而收入合计为1390万令吉。

此外，国阵还推介职场托儿所，好让59%女性重返职场，如今公共和私人企业共有226个职场托儿所，分别照顾6061名和1051名儿童。

据了解，44%的一马日托中心（1Malaysia Daycare centres）让2685户家庭受惠，且每一名儿童可获180令吉津贴。

根据大马统计局，截至2017年第四季度，只有54.8%女性重返职场，而政府在2015年的目标是55%。

世界银行数据则显示，在2017年，新加坡和泰国职场有60%女性、印尼（51%）、英国（57%）、美国（56%）。

中央政府其他政策包括减轻父母负担，如每年发放100令吉学校援助金给350万名中小学学生，120万名在籍中六生和大学生各获250令吉购书券。

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